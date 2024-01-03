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娛樂
2024-01-03 10:22:00

羽田機場日航客機起火｜「最美空姐」林佩瑤：別再為飛機餐生氣 平安抵達已很幸福

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羽田日航起火｜「最美空姐」林佩瑤：別再為飛機餐生氣 平安抵達已很幸福

羽田日航起火｜「最美空姐」林佩瑤：別再為飛機餐生氣 平安抵達已很幸福

日本東京羽田機場昨日（2日）海上保安廳一架準備前往新潟運送救災物資的飛機，在準備起飛時，於跑道前與剛降落的一架日本航空客機相撞。引起國際高度關注，而從《超級星光大道》第2屆發跡、有「最美空姐」外號的台灣藝人林佩瑤，在IG痛心發聲，呼籲飛機乘客「別再為飛機餐生氣了。」

東京羽田機場日航著火（路透社） 東京羽田機場日航著火（路透社） 東京羽田機場日航著火（路透社） 東京羽田機場日航著火（路透社） 機管局：至少5班往返羽田機場航班受影響　兩班正折返香港 羽田機場日航著火（路透社） 羽田機場日航著火 東京羽田機場飛機相撞 東京羽田機場飛機相撞 東京羽田機場飛機相撞 東京羽田機場飛機相撞

日本東京羽田機場一輛日本航空（JAL）編號516客機降落時，意外與海上保安廳所屬的MA722飛機發生碰撞，整架飛機陷入火海。日航客機機上379名乘客及機員及時逃出，當中17人受傷；而海上保安廳飛機上6人，機長成功逃脫與當局聯絡，餘下5人證實死亡。曾任空姐的林佩瑤得知此事後，也在IG上發聲「機上全數乘客及機組人員皆逃生成功，真的不得不讚嘆他們的逃生應變能力，希望海上保安廳的組員也平安。」

最美空姐︰空中服務員訓練應對緊急情況

林佩瑤表示，「所以各位人客啊，在飛機上沒吃到想吃的飛機餐，沒拿到想看的報紙雜誌，沒買到想買的免稅商品，真的不要再生氣了！能夠平平安安抵達目的地，就已經很幸福了。」

林佩瑤在IG中呼籲飛機乘客︰勿再為食不到想吃的飛機餐而生氣。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG） 林佩瑤曾任中華航空空姐，參加過第二屆《超級星光大道》。（林佩瑤IG）

另外，林佩瑤也分享空中服務員訓練內容，「每一趟飛行都有超多前置作業，包括行前簡報、上機後執行飛安檢查以及裝備檢查等，每年的訓練，大多數時間都在訓練在發生緊急情況時，如何正確並冷靜地引導乘客逃生，每一個步驟、每一個動作、每一個術語，都不容犯錯。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)
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