羽田機場日航客機起火｜「最美空姐」林佩瑤：別再為飛機餐生氣 平安抵達已很幸福

日本東京羽田機場昨日（2日）海上保安廳一架準備前往新潟運送救災物資的飛機，在準備起飛時，於跑道前與剛降落的一架日本航空客機相撞。引起國際高度關注，而從《超級星光大道》第2屆發跡、有「最美空姐」外號的台灣藝人林佩瑤，在IG痛心發聲，呼籲飛機乘客「別再為飛機餐生氣了。」

日本東京羽田機場一輛日本航空（JAL）編號516客機降落時，意外與海上保安廳所屬的MA722飛機發生碰撞，整架飛機陷入火海。日航客機機上379名乘客及機員及時逃出，當中17人受傷；而海上保安廳飛機上6人，機長成功逃脫與當局聯絡，餘下5人證實死亡。曾任空姐的林佩瑤得知此事後，也在IG上發聲「機上全數乘客及機組人員皆逃生成功，真的不得不讚嘆他們的逃生應變能力，希望海上保安廳的組員也平安。」

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林佩瑤表示，「所以各位人客啊，在飛機上沒吃到想吃的飛機餐，沒拿到想看的報紙雜誌，沒買到想買的免稅商品，真的不要再生氣了！能夠平平安安抵達目的地，就已經很幸福了。」