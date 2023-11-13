肥媽與600粉絲盡興 獲贊助商送700萬禮品

肥媽於昨晚 (12 日) 舉行了「肥媽 Easycook Gala Dinner 共聚狂歡音樂晚宴 2023」，和接近 600 位粉絲共度了一個開心愉快的晚上。肥媽的好拍檔黑妹姐李麗霞一早和工作團隊到現場打點一切，而《中年好聲音》的評委周國豐、張佳添和伍仲衡，導師韋綺姗，以及吳大強、顏志恆、羅啟豪、支嚳儀、曹敏寳、塗家堯，再加上多位曾入圍最後 100 名的參賽者也有到場支持，支嚳儀更特別製作了一個有 Bling Bling 效果的蛋糕送給肥媽。



支嚳儀特別製作了一個有 Bling Bling 效果的蛋糕送給肥媽。

是次活動以70年代懷舊造型為主題，一眾來賓和粉絲也悉心打扮，當中以韋綺姗的淑女造型和顏志恆的爆炸頭髮型最為突出。在晚宴中，好聲音多位歌手先後到台上獻聲，去到大合唱環節時，粉絲更全部站立起來隨着歌曲節奏擺動身體，將現場氣氛推至全晚最高點。 之後肥媽和黑妹姐及韋綺姗在未排練過和未有預設歌單的情況下，以自由發揮的鬥唱型式，分別將多首來自不同年代，由廣東話、國語及英文歌合組的 Medley，肥媽在唱《Stand By Me》時更激動地說：「我呢個阿婆，我呢個阿嫲，活到七十歲都有您哋嘅支持。」

肥媽在完 show 後表示今次和粉絲的聚會真的等了很久，感受非常深，自向歌迷會公布這個聚會的消息後，不用兩小時全場 47 圍枱的座位便被他們搶購一空，當中有些歌迷更特別從海外飛來香港，為免因遲到而錯過粉絲聚會的任何一部份，他們落機後便直接拿著行李來到現場。

她也要多謝今次所有獎品贊助商，因為他們一共拿了價值接近700萬元的奬品出來，原本她提議他們只拿一半價值約370萬的獎品出來送給歌迷便成，另一半留待下次才用，但他們說絕不可能，因為這是肥媽的 Face。今次聚會她也只是告訴了《中年好聲音》，而《中年好聲音 2》仍在比賽中、所以不會和他們有其他交流。肥媽最後笑說歌迷在今次聚會又食、又拎、現場又有歌聽，這才是真正的振興經濟，希望政府能聯絡不同地方的酒樓，讓他們推出價錢相宜的菜式，並加入抽獎和唱歌等我元素，只要能在每區也進行，大家一定留港消費，振興經濟。