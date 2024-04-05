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娛樂
2024-04-05 12:30:37

胡杏兒孻仔Liam有強勁演戲細胞 Philip揚言可跟媽媽入行

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胡杏兒三個囝囝一齊化身蜘蛛俠。

胡杏兒三個囝囝一齊化身蜘蛛俠。

胡杏兒與李乘德(Philip)2015年結婚，二人育有3個寶貝仔，轉眼間孻仔Liam已經3歲，日前，杏兒為囝囝舉行了一個以蜘蛛俠為主題的生日派對，只見三兄弟都齊齊化身蜘蛛俠，非常可愛。 

相中見現場邀請了魔術師表演，壽星仔Liam非常興奮，表情多多，相當鬼馬，當中更有一家人向Liam獻吻及Liam 錫媽媽的照片，場面溫馨，杏兒寫道：「我可愛的小老三祝你生日快樂，不知道是否因為媽媽佗住你的時候在參加《演員請就位》，你是三兄弟中，一看到相機便最camera ready的那個，永遠都馬上露出你最燦爛的笑容，和做古靈怪的表情，我們家有了你有了更多的歡樂，感謝你是我們的兒子，we love you Liam！」Philip昨晚(4)亦在社交網貼出多張Liam 日常生活的點滴，全部都是Liam 的表情包，他以英文寫道：「祝我們最小的男孩3歲生日快樂。」並表示Liam是三子中最淘氣、最有趣的；他更會和哥哥一起跳Michael Jackson的《Beat It》和《Billie Jean》，最後，他大讚囝囝遺傳了媽媽的演藝細胞：「一個超級強壯的角色，甚至他的哥哥在他想要什麼時，也服從他，細細佬可以在瞬間大哭，他可能有能力跟隨他媽媽演戲。」

 

Liam錫媽媽，場面溫馨。 一家人向Liam獻吻。 胡杏兒孻仔3歲生日 。 Liam表情多多。 Liam表情相當鬼馬。 李承德大讚Liam遺傳媽媽有強勁演戲細胞 。 胡杏兒為李乘德誕下的孻仔Liam已經3歲。
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