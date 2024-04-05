胡杏兒孻仔Liam有強勁演戲細胞 Philip揚言可跟媽媽入行

胡杏兒與李乘德(Philip)2015年結婚，二人育有3個寶貝仔，轉眼間孻仔Liam已經3歲，日前，杏兒為囝囝舉行了一個以蜘蛛俠為主題的生日派對，只見三兄弟都齊齊化身蜘蛛俠，非常可愛。

相中見現場邀請了魔術師表演，壽星仔Liam非常興奮，表情多多，相當鬼馬，當中更有一家人向Liam獻吻及Liam 錫媽媽的照片，場面溫馨，杏兒寫道：「我可愛的小老三祝你生日快樂，不知道是否因為媽媽佗住你的時候在參加《演員請就位》，你是三兄弟中，一看到相機便最camera ready的那個，永遠都馬上露出你最燦爛的笑容，和做古靈怪的表情，我們家有了你有了更多的歡樂，感謝你是我們的兒子，we love you Liam！」而Philip昨晚(4日)亦在社交網貼出多張Liam 日常生活的點滴，全部都是Liam 的表情包，他以英文寫道：「祝我們最小的男孩3歲生日快樂。」並表示Liam是三子中最淘氣、最有趣的；他更會和哥哥一起跳Michael Jackson的《Beat It》和《Billie Jean》，最後，他大讚囝囝遺傳了媽媽的演藝細胞：「一個超級強壯的角色，甚至他的哥哥在他想要什麼時，也服從他，細細佬可以在瞬間大哭，他可能有能力跟隨他媽媽演戲。」