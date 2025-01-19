萬千星輝頒獎典禮2024 ｜10強提名名單一覧

TVB年度盛事萬千星輝頒獎典禮於今晚（19日）舉行，各個獎項到底會花落誰家？TVB亦預告邀請了多位星級嘉賓前來頒獎，其中，曾合拍劇集《無頭東宮》的陳妙瑛和向海嵐將會於台慶頒獎禮上神合體，勾起不少觀眾的回憶。

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