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娛樂
2025-01-19 20:40:00

萬千星輝頒獎典禮2024 ｜10強提名名單一覧

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萬千星輝頒獎典禮2024 ｜10強提名名單一覧

萬千星輝頒獎典禮2024 ｜10強提名名單一覧

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TVB年度盛事萬千星輝頒獎典禮於今晚（19日）舉行，各個獎項到底會花落誰家？TVB亦預告邀請了多位星級嘉賓前來頒獎，其中，曾合拍劇集《無頭東宮》的陳妙瑛和向海嵐將會於台慶頒獎禮上神合體，勾起不少觀眾的回憶。

溫兆倫任頒獎嘉賓隨時為回巢鋪路？曾多次發表愛國論成焦點

今晚鎖定《Yahoo娛樂圈》為你即時文字更新賽果及頒獎禮精彩時刻！

萬千星輝頒獎典禮2024｜獎項詳情(持續更新)

星級頒獎嘉賓 星級頒獎嘉賓:《無頭東宮》陳妙瑛向海嵐 星級頒獎嘉賓:邵美琪溫兆倫
最佳男主角

最佳男主角

萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男主角10強提名名單

  1. 王浩信（黑色月光）
  2. 黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
  3. 鄭則士（神耆小子）
  4. 馬國明（飛常日誌）
  5. 陳豪（企業強人）
  6. 羅子溢（婚後事）
  7. 黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
  8. 陳展鵬（逆天奇案2）
  9. 譚俊彥（企業強人）
  10. 張振朗（反黑英雄）
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最佳女主角

最佳女主角

萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女主角10強提名名單

  1. 林夏薇（黑色月光）
  2. 楊茜堯（黑色月光）
  3. 蔡思貝（飛常日誌）
  4. 龔嘉欣（企業強人）
  5. 張曦雯（企業強人）
  6. 胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
  7. 姚子羚（反黑英雄）
  8. 陳自瑤（婚後事）
  9. 蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
  10. 蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
最佳男配角

最佳男配角

萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男配角10強提名名單

  1. 何廣沛（黑色月光）
  2. 馬貫東（黑色月光）
  3. 朱敏瀚（飛常日誌）
  4. 張頴康（逆天奇案2）
  5. 袁偉豪（反黑英雄）
  6. 林景程（反黑英雄）
  7. 姜大衞（企業強人）
  8. 蕭正楠（巾幗梟雄之懸崖）
  9. 羅天宇（巾幗梟雄之懸崖）
  10. 阮浩棕（異空感應）
最佳女配角

最佳女配角

萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女配角10強提名名單

  1. 黃翠如（黑色月光）
  2. 楊卓娜（黑色月光）
  3. 吳若希（旁觀者）
  4. 劉穎鏇（飛常日誌）
  5. 郭柏妍（飛常日誌）
  6. 高海寧（飛常日誌）
  7. 劉佩玥（逆天奇案2）
  8. 傅嘉莉（反黑英雄）
  9. 王敏奕（法證先鋒VI:倖存者的救贖）
  10. 陳曉華（巾幗梟雄之懸崖）

傅嘉莉憑《反黑英雄》奪女配角 多謝曾勵珍叫自己唔好講嘢

飛躍進步男藝員

飛躍進步男藝員

萬千星輝頒獎典禮2024｜飛躍進步男藝員10強提名名單

  1. 陳浚霆 （愛回家之開心速遞、一個香港‧十種玩法 過節篇）
  2. 林景程（妳不是她、逆天奇案2、反黑英雄、黑色月光）
  3. 冼靖峰（神耆小子、J Music、亞洲超星團、一路繁花）
  4. 周吉佩 （龍舞雲祥年初一、校園好聲音—唱響中國、濠玩夏水禮2024）
  5. 鄭衍峰（法證先鋒VI : 倖存者的救贖、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
  6. 張馳豪（反黑英雄、聲夢1+2、剪裁魔法師）
  7. 孔德賢（本尊就位、2024巴黎奧運、萬眾同心公益金、玩轉澳門更多Fun）
  8. 林正峰（法證先鋒VI : 倖存者的救贖、異空感應、明愛暖萬心、獎門人感謝祭）
  9. 黃庭鋒（妳不是她、奧運智‧識‧玩、2024巴黎奧運、2024英雄聯盟全球總決賽）
  10. .阮浩棕（廉政行動2024、異空感應、家常便飯爭霸戰、玩轉深中懶人包）

阮浩棕奪男飛躍 哽咽多謝嫲嫲梁舜燕

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飛躍進步女藝員

飛躍進步女藝員

萬千星輝頒獎典禮2024｜飛躍進步女藝員10強提名名單

  1. 陳楨怡（狀王之王、巾幗梟雄之懸崖、玩盡澳門無限Fun、剪裁魔法師）
  2. 陳曉華（巾幗梟雄之懸崖、異空感應、玩轉深中懶人包）
  3. 陳懿德（東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶）
  4. 傅嘉莉（神耆小子、反黑英雄、法證先鋒VI : 倖存者的救贖）
  5. 何泳芍（開卷、J Sport、2024巴黎奧運、港女野人奇異記）
  6. 關嘉敏（逆天奇案2、巾幗梟雄之懸崖、福祿壽訓練學院）
  7. 林秀怡（流行都市、獎門人感謝祭、吃貨橫掃深圳、吃貨橫掃港深珠）
  8. 羅毓儀（神耆小子、異空感應、巾幗梟雄之懸崖、大灣區美味好玩攻略）
  9. 李旻芳（旁觀者、東張西望、呃錢）
  10. 戴祖儀（飛常日誌、法證先鋒VI : 倖存者的救贖、2024英雄聯盟全球總決賽）

陳曉華大熱奪女飛躍 揚言會繼續向前行

最佳男主持

最佳男主持

萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男主持10強提名名單

  1. 區永權（東張西望、瞬間直擊半小時、呃錢、歡樂滿東華2024）
  2. 鄭衍峰（奧運智·識·玩、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
  3. 錢嘉樂（獎門人感謝祭、大師兄感謝祭、相約澳門「京」豔之旅）
  4. 周奕瑋（娛樂頭條、Grand住去台北、 感動味蕾美食餐廳100強——關西篇、萬千星輝賀台慶）
  5. 鍾志光（典籍裡的中國、2024巴黎奧運）
  6. 方力申（拍檔廚房、2024巴黎奧運）
  7. 許文軒（娛樂頭條、勁歌金榜、中年好聲音2、萬千星輝賀台慶）
  8. 林正峰（玩轉深中懶人包、明愛暖萬心、獎門人感謝祭、學是學非學毒害）
  9. 林溥來（Patrick Sir）（東張西望、開卷、2024巴黎奧運、百年一金庸）
  10. 梁思浩（直播靈接觸）
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最佳女主持

最佳女主持

萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女主持10強提名名單

  1. 陳貝兒（2024香港小姐競選決賽、奧運健兒大匯演、無窮之路IV——一帶一路、萬千星輝賀台慶）
  2. 陳庭欣（東張西望、除夕倒數迎金龍、慈善星輝仁濟夜、博愛歡樂傳萬家）
  3. 陳懿德（東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶）
  4. 車婉婉（中年好聲音2、中年好聲音3、萬千星輝賀台慶）
  5. 朱凱婷（東張西望、福佑香江 同心邁向2024、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
  6. 馮盈盈（HOME即是識、校園好聲音——唱響中國、2024香港小姐 女·遊記、玩轉澳門更多Fun）
  7. 何沛珈（東張西望、早D知早D醫、2024巴黎奧運、2024香港小姐競選決賽）
  8. 麥美恩（Mayanne小喇叭、大師兄感謝祭、2024香港小姐競選決賽、萬千星輝賀台慶）
  9. 吳幸美（東張西望）
  10. 黃翠如（Grand住去台北、拍檔廚房、2024巴黎奧運、相約澳門「京」豔之旅）
最佳男女新人

最佳男女新人

萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男女新人

最佳男新人

  1. 周百恩
  2. 張馳豪
  3. 廖家爵
  4. 吳兆麟
  5. 譚輝智

最佳女新人

  1. 陳懿德
  2. 梁敏巧
  3. 廖慧儀
  4. 潘靜文
  5. 曾文心
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最佳劇集10強提名名單

  1. 愛‧回家之開心速遞
  2. 飛常日誌
  3. 婚後事
  4. 逆天奇案2
  5. 反黑英雄
  6. 法證先鋒VI : 倖存者的救贖
  7. 企業強人
  8. 巾幗梟雄之懸崖
  9. 廉政行動2024
  10. 黑色月光

馬來西亞最喜愛TVB女主角10強提名名單

  1. 陳自瑤（婚後事）
  2. 蔣祖曼（逆天奇案2）
  3. 姚子羚（反黑英雄）
  4. 蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
  5. 張曦雯（企業強人）
  6. 龔嘉欣（企業強人）
  7. 胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
  8. 楊茜堯（黑色月光）
  9. 林夏薇（黑色月光）
  10. 陳曉華（異空感應）

馬來西亞最喜愛TVB男主角10強提名名單

  1. 馬國明（飛常日誌）
  2. 羅子溢（婚後事）
  3. 陳展鵬（逆天奇案2）
  4. 蕭正楠（神耆小子）
  5. 陳山聰（反黑英雄）
  6. 張振朗（反黑英雄）
  7. 黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
  8. 陳豪（企業強人）
  9. 黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
  10. 王浩信（黑色月光）

馬來西亞最喜愛TVB劇集10強提名名單

  1. 愛‧回家之開心速遞
  2. 黑色月光
  3. 婚後事
  4. 逆天奇案2
  5. 反黑英雄
  6. 法證先鋒VI : 倖存者的救贖
  7. 企業強人
  8. 巾幗梟雄之懸崖
  9. 廉政行動2024
  10. 異空感應

大灣區最喜愛TVB男主角10強提名名單

  1. 王浩信(黑色月光)
  2. 馬國明（飛常日誌）
  3. 羅子溢（婚後事）
  4. 陳展鵬（逆天奇案2）
  5. 鄭則士（神耆小子）
  6. 張振朗（反黑英雄）
  7. 黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
  8. 陳豪（企業強人）
  9. 譚俊彥（企業強人）
  10. 黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）

萬千星輝頒獎典禮2024｜馬國明天然呆奪「大灣區最喜愛TVB男主角」

大灣區最喜愛TVB女主角10強提名名單

  1. 楊茜堯(黑色月光)
  2. 林夏薇(黑色月光)
  3. 蔡思貝（飛常日誌）
  4. 陳自瑤（婚後事）
  5. 姚子羚（反黑英雄）
  6. 蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
  7. 蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
  8. 張曦雯（企業強人）
  9. 龔嘉欣（企業強人）
  10. 胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）

萬千星輝頒獎典禮2024｜楊茜堯相隔12年改名揚威頒獎台

大灣區最喜愛TVB劇集10強提名名單

  1. 愛‧回家之開心速遞
  2. 黑色月光
  3. 飛常日誌
  4. 婚後事
  5. 逆天奇案2
  6. 反黑英雄
  7. 法證先鋒VI : 倖存者的救贖
  8. 企業強人
  9. 巾幗梟雄之懸崖
  10. 廉政行動2024

大灣區最喜愛TVB劇集10強提名名單

  1. 獎門人感謝祭
  2. 萬千星輝頒獎禮 2023
  3. Mayanne小喇叭
  4. 福祿壽訓練學院
  5. 中年好聲音
  6. 2024 香港小姐競選決賽
  7. 無窮之路IV——一帶一路
  8. 與天地對話
  9. 萬千星輝賀台慶

最佳資訊及專題節目10強提名名單

  1. 東張西望
  2. 流行都市
  3. 大灣區美味好玩攻略
  4. 美食新聞報道
  5. 早 D 知己 D 醫
  6. 猜猜我是誰
  7. 2024 巴黎奧運
  8. 無窮之路IV——一帶一路
  9. 呃錢
  10. Grand 住去大阪

最佳電視歌曲10強提名名單

  1. 這個家（愛·回家之開心速遞)
  2. 飛常日誌（飛常日誌)
  3. 傾城（婚後事)
  4. 阿拉斯加海灣（婚後事)
  5. 後悔萬年（逆天奇案 2)
  6. Lost in the Night（法證先鋒VI :倖存者的救贖)
  7. Come With Me（企業強人)
  8. 就算天空塌下來（巾幗梟雄之懸崖)
  9. 黯月（黑色月光)
  10. 無界（2024 巴黎奧運)

最佳綜藝節目10強提名名單

  1. J Music
  2. 中年好聲音 2
  3. 獎門人感謝祭
  4. Mayanne 小喇叭
  5. 聲夢 1+2
  6. 福祿壽訓練學院
  7. 芷珊約您
  8. 直播靈接觸
  9. 剪裁魔法師
  10. 與天地對話

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