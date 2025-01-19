萬千星輝頒獎典禮2024 ｜10強提名名單一覧

TVB年度盛事萬千星輝頒獎典禮於今晚（19日）舉行，各個獎項到底會花落誰家？TVB亦預告邀請了多位星級嘉賓前來頒獎，其中，曾合拍劇集《無頭東宮》的陳妙瑛和向海嵐將會於台慶頒獎禮上神合體，勾起不少觀眾的回憶。
溫兆倫任頒獎嘉賓隨時為回巢鋪路？曾多次發表愛國論成焦點
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萬千星輝頒獎典禮2024｜獎項詳情(持續更新)
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男主角10強提名名單
- 王浩信（黑色月光）
- 黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
- 鄭則士（神耆小子）
- 馬國明（飛常日誌）
- 陳豪（企業強人）
- 羅子溢（婚後事）
- 黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
- 陳展鵬（逆天奇案2）
- 譚俊彥（企業強人）
- 張振朗（反黑英雄）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女主角10強提名名單
- 林夏薇（黑色月光）
- 楊茜堯（黑色月光）
- 蔡思貝（飛常日誌）
- 龔嘉欣（企業強人）
- 張曦雯（企業強人）
- 胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
- 姚子羚（反黑英雄）
- 陳自瑤（婚後事）
- 蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
- 蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男配角10強提名名單
- 何廣沛（黑色月光）
- 馬貫東（黑色月光）
- 朱敏瀚（飛常日誌）
- 張頴康（逆天奇案2）
- 袁偉豪（反黑英雄）
- 林景程（反黑英雄）
- 姜大衞（企業強人）
- 蕭正楠（巾幗梟雄之懸崖）
- 羅天宇（巾幗梟雄之懸崖）
- 阮浩棕（異空感應）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女配角10強提名名單
- 黃翠如（黑色月光）
- 楊卓娜（黑色月光）
- 吳若希（旁觀者）
- 劉穎鏇（飛常日誌）
- 郭柏妍（飛常日誌）
- 高海寧（飛常日誌）
- 劉佩玥（逆天奇案2）
- 傅嘉莉（反黑英雄）
- 王敏奕（法證先鋒VI:倖存者的救贖）
- 陳曉華（巾幗梟雄之懸崖）
傅嘉莉憑《反黑英雄》奪女配角 多謝曾勵珍叫自己唔好講嘢
萬千星輝頒獎典禮2024｜飛躍進步男藝員10強提名名單
- 陳浚霆 （愛回家之開心速遞、一個香港‧十種玩法 過節篇）
- 林景程（妳不是她、逆天奇案2、反黑英雄、黑色月光）
- 冼靖峰（神耆小子、J Music、亞洲超星團、一路繁花）
- 周吉佩 （龍舞雲祥年初一、校園好聲音—唱響中國、濠玩夏水禮2024）
- 鄭衍峰（法證先鋒VI : 倖存者的救贖、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
- 張馳豪（反黑英雄、聲夢1+2、剪裁魔法師）
- 孔德賢（本尊就位、2024巴黎奧運、萬眾同心公益金、玩轉澳門更多Fun）
- 林正峰（法證先鋒VI : 倖存者的救贖、異空感應、明愛暖萬心、獎門人感謝祭）
- 黃庭鋒（妳不是她、奧運智‧識‧玩、2024巴黎奧運、2024英雄聯盟全球總決賽）
- .阮浩棕（廉政行動2024、異空感應、家常便飯爭霸戰、玩轉深中懶人包）
阮浩棕奪男飛躍 哽咽多謝嫲嫲梁舜燕
萬千星輝頒獎典禮2024｜飛躍進步女藝員10強提名名單
- 陳楨怡（狀王之王、巾幗梟雄之懸崖、玩盡澳門無限Fun、剪裁魔法師）
- 陳曉華（巾幗梟雄之懸崖、異空感應、玩轉深中懶人包）
- 陳懿德（東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶）
- 傅嘉莉（神耆小子、反黑英雄、法證先鋒VI : 倖存者的救贖）
- 何泳芍（開卷、J Sport、2024巴黎奧運、港女野人奇異記）
- 關嘉敏（逆天奇案2、巾幗梟雄之懸崖、福祿壽訓練學院）
- 林秀怡（流行都市、獎門人感謝祭、吃貨橫掃深圳、吃貨橫掃港深珠）
- 羅毓儀（神耆小子、異空感應、巾幗梟雄之懸崖、大灣區美味好玩攻略）
- 李旻芳（旁觀者、東張西望、呃錢）
- 戴祖儀（飛常日誌、法證先鋒VI : 倖存者的救贖、2024英雄聯盟全球總決賽）
陳曉華大熱奪女飛躍 揚言會繼續向前行
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男主持10強提名名單
- 區永權（東張西望、瞬間直擊半小時、呃錢、歡樂滿東華2024）
- 鄭衍峰（奧運智·識·玩、巴黎奧運潮什麼、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
- 錢嘉樂（獎門人感謝祭、大師兄感謝祭、相約澳門「京」豔之旅）
- 周奕瑋（娛樂頭條、Grand住去台北、 感動味蕾美食餐廳100強——關西篇、萬千星輝賀台慶）
- 鍾志光（典籍裡的中國、2024巴黎奧運）
- 方力申（拍檔廚房、2024巴黎奧運）
- 許文軒（娛樂頭條、勁歌金榜、中年好聲音2、萬千星輝賀台慶）
- 林正峰（玩轉深中懶人包、明愛暖萬心、獎門人感謝祭、學是學非學毒害）
- 林溥來（Patrick Sir）（東張西望、開卷、2024巴黎奧運、百年一金庸）
- 梁思浩（直播靈接觸）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女主持10強提名名單
- 陳貝兒（2024香港小姐競選決賽、奧運健兒大匯演、無窮之路IV——一帶一路、萬千星輝賀台慶）
- 陳庭欣（東張西望、除夕倒數迎金龍、慈善星輝仁濟夜、博愛歡樂傳萬家）
- 陳懿德（東張西望、福祿壽訓練學院、自駕德島、萬千星輝賀台慶）
- 車婉婉（中年好聲音2、中年好聲音3、萬千星輝賀台慶）
- 朱凱婷（東張西望、福佑香江 同心邁向2024、2024巴黎奧運、萬千星輝賀台慶）
- 馮盈盈（HOME即是識、校園好聲音——唱響中國、2024香港小姐 女·遊記、玩轉澳門更多Fun）
- 何沛珈（東張西望、早D知早D醫、2024巴黎奧運、2024香港小姐競選決賽）
- 麥美恩（Mayanne小喇叭、大師兄感謝祭、2024香港小姐競選決賽、萬千星輝賀台慶）
- 吳幸美（東張西望）
- 黃翠如（Grand住去台北、拍檔廚房、2024巴黎奧運、相約澳門「京」豔之旅）
萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男女新人
最佳男新人
- 周百恩
- 張馳豪
- 廖家爵
- 吳兆麟
- 譚輝智
最佳女新人
- 陳懿德
- 梁敏巧
- 廖慧儀
- 潘靜文
- 曾文心
最佳劇集10強提名名單
- 愛‧回家之開心速遞
- 飛常日誌
- 婚後事
- 逆天奇案2
- 反黑英雄
- 法證先鋒VI : 倖存者的救贖
- 企業強人
- 巾幗梟雄之懸崖
- 廉政行動2024
- 黑色月光
馬來西亞最喜愛TVB女主角10強提名名單
- 陳自瑤（婚後事）
- 蔣祖曼（逆天奇案2）
- 姚子羚（反黑英雄）
- 蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
- 張曦雯（企業強人）
- 龔嘉欣（企業強人）
- 胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
- 楊茜堯（黑色月光）
- 林夏薇（黑色月光）
- 陳曉華（異空感應）
馬來西亞最喜愛TVB男主角10強提名名單
- 馬國明（飛常日誌）
- 羅子溢（婚後事）
- 陳展鵬（逆天奇案2）
- 蕭正楠（神耆小子）
- 陳山聰（反黑英雄）
- 張振朗（反黑英雄）
- 黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
- 陳豪（企業強人）
- 黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
- 王浩信（黑色月光）
馬來西亞最喜愛TVB劇集10強提名名單
- 愛‧回家之開心速遞
- 黑色月光
- 婚後事
- 逆天奇案2
- 反黑英雄
- 法證先鋒VI : 倖存者的救贖
- 企業強人
- 巾幗梟雄之懸崖
- 廉政行動2024
- 異空感應
大灣區最喜愛TVB男主角10強提名名單
- 王浩信(黑色月光)
- 馬國明（飛常日誌）
- 羅子溢（婚後事）
- 陳展鵬（逆天奇案2）
- 鄭則士（神耆小子）
- 張振朗（反黑英雄）
- 黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
- 陳豪（企業強人）
- 譚俊彥（企業強人）
- 黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
萬千星輝頒獎典禮2024｜馬國明天然呆奪「大灣區最喜愛TVB男主角」
大灣區最喜愛TVB女主角10強提名名單
- 楊茜堯(黑色月光)
- 林夏薇(黑色月光)
- 蔡思貝（飛常日誌）
- 陳自瑤（婚後事）
- 姚子羚（反黑英雄）
- 蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
- 蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
- 張曦雯（企業強人）
- 龔嘉欣（企業強人）
- 胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
萬千星輝頒獎典禮2024｜楊茜堯相隔12年改名揚威頒獎台
大灣區最喜愛TVB劇集10強提名名單
- 愛‧回家之開心速遞
- 黑色月光
- 飛常日誌
- 婚後事
- 逆天奇案2
- 反黑英雄
- 法證先鋒VI : 倖存者的救贖
- 企業強人
- 巾幗梟雄之懸崖
- 廉政行動2024
大灣區最喜愛TVB劇集10強提名名單
- 獎門人感謝祭
- 萬千星輝頒獎禮 2023
- Mayanne小喇叭
- 福祿壽訓練學院
- 中年好聲音
- 2024 香港小姐競選決賽
- 無窮之路IV——一帶一路
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最佳電視歌曲10強提名名單
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- 飛常日誌（飛常日誌)
- 傾城（婚後事)
- 阿拉斯加海灣（婚後事)
- 後悔萬年（逆天奇案 2)
- Lost in the Night（法證先鋒VI :倖存者的救贖)
- Come With Me（企業強人)
- 就算天空塌下來（巾幗梟雄之懸崖)
- 黯月（黑色月光)
- 無界（2024 巴黎奧運)
最佳綜藝節目10強提名名單
- J Music
- 中年好聲音 2
- 獎門人感謝祭
- Mayanne 小喇叭
- 聲夢 1+2
- 福祿壽訓練學院
- 芷珊約您
- 直播靈接觸
- 剪裁魔法師
- 與天地對話