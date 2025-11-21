葉蒨文自爆大食嚇親GM 曾展望因為Sophie誘出少女心

曾展望(GM)、葉蒨文（Sophie）今日為汪明荃的旅遊節目《帶阿姐遊世界》記招擔任主持。談到阿姐非常關注他們這一對，二人是否知情，Sophie 說：「其實之前知嘅，因為我哋都冇去呢一個節目，又會搵我哋做主持，咁我就覺得好奇怪！監製就同我哋講成個旅程，阿姐一路都提起我哋，我哋梗係開心啦！有啲受寵若驚！」GM亦表示很心獲到阿姐關注。 他們希望下次可以跟阿姐一齊拍旅遊節目，更笑言他們的放閃程度遠不及阿姐和家英哥，因為現時不會拍婚照。問到會否考慮情侶檔接拍旅遊節目，他們表示毫不介意，更無任歡迎！

問到他們下次的旅遊目的地，GM 表示有諗過，但未有實質計劃。Sophie稱阿姐今次拍節目的地方，除了日本外，全都沒有去過，並指自己不介意去一些比較貧困的地方，因為旅遊就係要體驗，可以透過旅程對人生會有所覺悟。GM表示跟Sophie的意向相若，會去多些不同地方嘗試不同體驗。 再問到日本之行，有沒有一些東西是令雙方都估不到，GM說：「有！原來佢係好為食㗎 ！」Sophie說：「我真係好大食！佢以為我唔係好食嘢！」GM說：「我就喺度諗佢係咪有啲黑科技，冇理由食咁多都係咁瘦！我同佢一路食就增長唔少，去完一個旅行除咗智慧增長唔少，個肚腩都增長左唔少，所以我前牌好努力咁樣年台慶去減肥。」

