蘇施黃煮食片設會員制最貴收$800 網民嫌搶錢寧願睇肥媽

蘇施黃於2020年開設YouTube Channel「教煮蘇 This is So good」,分享她的日常生活、餐廳推介及教煮美食。向來蘇施黃有不少fans支持,其頻道訂閱人數至今已逾16萬。日前,她表示因為影片製作昂貴,加上自己年紀漸大,本身亦不太喜歡剪片,所以決定增設會員制,要付款才可收看她的煮食片。