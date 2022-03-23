蘇施黃煮食片設會員制最貴收$800 網民嫌搶錢寧願睇肥媽

蘇施黃於2020年開設YouTube Channel「教煮蘇 This is So good」，分享她的日常生活、餐廳推介及教煮美食。向來蘇施黃有不少fans支持，其頻道訂閱人數至今已逾16萬。日前，她表示因為影片製作昂貴，加上自己年紀漸大，本身亦不太喜歡剪片，所以決定增設會員制，要付款才可收看她的煮食片。

蘇施黃︰ 鐵粉會join「蝴蝶蘇」

蘇施黃表示收費會員分三種︰「合桃蘇」、「鳳梨蘇」、「蝴蝶蘇」，月費分為$80、$400及$800。最平的「合桃蘇」會員可獲得蘇施黃頭像所製作的emoji sticker，但欣賞不到她的煮食片，而做滿12個月「合桃蘇」便可獲得禮物一份。「鳳梨蘇」除了有「合桃蘇」專屬福利外，更可以收看她的煮食片，但不含任何字幕。最高級的「蝴蝶蘇」，被她形容是真鐵粉才會join，除了有sticker、禮物，更可收看不少於兩條的煮食片，而煮食片上架之後，會員可與她來個zoom meeting，一齊傾偈交流。

「蝴蝶蘇」亦可以享受免運費購得她推薦的有機菜及肉類，蘇施黃表示：「唔洗運費，當然啦，買嘢梗係要比錢啦！八舊水唔通養埋你全家咩！」她又稱如連續六個月成為「蝴蝶蘇」的會員，便可參加由她舉辦的活動，她亦老實不客氣說︰「可能係行山呀、食嘢呀，唔知到時係咩，如果到時個活動要錢，當然係自費啦！」她坦言現時搵食艱難，自己暫不考慮到其他媒體煮食，認為煮完餸可與粉絲交流，才是她最愛的模式。