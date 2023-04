由占士邦大熱繼任人艾朗莊遜(Aaron Taylor-Johnson)主演,Sony Pictures Universe of Marvel旗下英雄蜘蛛俠的反派電影《Kraven the Hunter》(暫譯:獵人克雷文),於今年10月上映。據網站geektyrant報道,日前舉行的CinemaCon 2023活動中播放《Kraven the Hunter》2分鐘片段,Kraven殘殺敵人的超血腥畫面,令電影被列為限制級別,亦是Sony Pictures首部限制級的Marvel電影。