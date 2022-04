袁嘉敏愚人節轟鍾培生父子 網民猜測三人關係：慘過工人姐姐

37歲的袁嘉敏(Candy)曾參加2009年香港小姐獲得最上鏡小姐,已轉行做KOL的她,今日忽然在IG限時動態以英文留言炮轟鍾培生父子,更貼出鍾培生與父母合照及印有鍾字姓氏的利是封,破口大罵鍾仁偉與鍾培生兩父子是人渣。

「富三代」鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅,屋企花園設有擂台,對於袁嘉敏今日爆Seed數臭鍾氏兩父子,網民都感到好奇兼一頭霧水。女方在照片上寫:「I don't think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.(我不認為我曾公開談論過某人的壞話,但鍾培生和鍾仁偉這兩個人絕對是個人渣,太可怕!)」袁嘉敏越爆越多,自言有努力去成為一個聆聽者,但卻看盡人性的自私、膚淺及扭曲,表示與鍾家這一年的相處一場噩夢。之後再Po稱:「Thank you for all the breakfast, lunch and dinner, and the wine. Maybe I owe you two in my past life. No more long chats. I was too kind.(感謝你們提供的早餐、午餐和晚餐,還有葡萄酒。或者我前世欠了你們兩個,沒有深入的談話,我太善良了。)」消息在連登引起討論,不少人也猜測袁嘉敏跟鍾培生父子之間的關係,有網民就話:「淨係包三餐同一封利是,慘過工人姐姐」、「要唔要又搞個擂台隻揪」,更笑指是否趁愚人節開的玩笑。

袁嘉敏接拍2015年三級片《鴨王》成為脫星,之後就被爆過住富貴生活,搬到月租四萬的半山豪宅,今次與鍾培生父子扯上關係,令她再度成為新聞人物。