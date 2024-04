袁嘉敏(Candy)參選2009年香港小姐奪得最上鏡小姐,之後接拍王晶監製的三級片《鴨王》打響知名度,袁嘉敏於曾公開鬧爆鍾培生父子,一度成為城中熱話。近年,袁嘉敏移居英國過住低調生活,擁有34D火辣身材的她自言單身多年,雖已絕跡幕前,但亦不時在社交網分享近況,近日見她上載靚相,相中的袁嘉敏穿上超低胸吊帶連衣裙,豐滿上圍呼之欲出。

今年10月將迎來40歲的袁嘉敏,透露到了馬爾他,在Blue Lagoon欣賞風景兼地打卡,她表示:「Getting my first tan of the year at the Blue Lagoon (今年第一次曬黑是在Blue Lagoon) 」,盡情享受人生及當地陽光。