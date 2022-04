袁嘉敏離港避風頭 鍾培生開腔認有經濟支持

三級片《鴨王》女星袁嘉敏(Candy),昨天愚人節炮轟鍾仁偉與鍾培生兩父子是「人渣」,今日Candy再度於IG限時動態貼文,自爆將會離開香港,表示搭乘長途機:「Leaving HK soon, preparing for my long-haul flight in 2.5 years.(好快將離開香港,準備迎接相隔2.5年後的長途航機。)」又貼海外風景相,望再到法國巴黎。



37歲的袁嘉敏曾參加2009年香港小姐獲得最上鏡小姐,昨日她以英文公開炮轟鍾氏父子,直認被包三餐及酒,與鍾家一年來的相處是場噩夢,事後接受傳媒查問也透露難以接受鍾氏父子的「古怪要求」,事件耐人尋味。今日中午,鍾培生在IG以長文反擊,指是去年經朋友介紹認識袁嘉敏:「其後見面數次,聽了她的故事後為她提供經濟支持,其後認為性格不合,去年年中已經停止見面。」還續說:「袁小姐曾多次私下公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友,本人對此採取冷處理對待,自此與袁小姐斷絕一切來往。」強調跟袁嘉敏只見面數次,同時對所有不實內容只公布保留追究權利。



事件昨日鬧出後,曾與鍾培生在擂台上對戰的林作都不忘抽水,又在IG貼出一年前片段,當時袁嘉敏建議林、鍾合作拍《今夜不設防》,林作仲話:「佢見到你我懷疑佢把持不住。」林作笑言一年前自己已「神預言」。