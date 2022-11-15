許廷鏗自資7位數搞跨年騷 用本地再造紙整衫影海報

許廷鏗（Alfred）自去年成立自家音樂廠牌「自許紀錄唱片有限公司」，今日他以老闆身份宣布自資舉辦個人演唱會《in the round ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》，將於本年度12月30及31日假九龍灣國際展貿中心舉行。門票於本月24日在KKday優先訂票，KKBOX付費會員可於29日優先購買，而下月2日則在快達票公開發售，門票分$800及$600。 雖然暫時未能成功申請更大演出場地，但Alfred亦繼續不惜工本堅持開四面台，投資超過七位數字製作費，希望入場觀眾能近距離享受高質視聽體驗，以誠意報答一眾久等的樂迷。

讓大家見到不同的許廷鏗 Alfred近日上載數張黑白照預告開騷，而正式的演唱會海報於今日曝光。是次演唱會海報以本地品牌再造紙及蜂巢包裝紙製作服飾，遮掩半面的照片亦令演唱會主題帶點神秘感，Alfred不賣關子直認「今次演唱會大家見到嘅許廷鏗的確會同以往會唔同，係一個經歷疫情後蛻變咗嘅許廷鏗，一個真實而自由自在嘅獨立歌手，係一個我自己都好鍾意見到嘅許廷鏗，就好似張海報咁，眼神好堅定，我覺得入場睇嘅樂迷都會鍾意呢個我 。」

點解叫in the round？ 今次演唱會名為《in the round ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》，他解說︰「依家嘅我無咗大公司背景，咁樣反而多咗一啲新嘅樂迷。但對一啲十三年前開始追隨我嘅樂迷嚟講，我知道佢哋多少都會唔慣，所以都用呢兩年去同大家一齊成長。 其實in the round本身係形容其中一類雕塑，係指無依附背景、觀眾可以從四面八方都欣賞到嘅雕塑。真係好適合形容自己呢刻嘅狀態，正正就係希望入場嘅大家，可以用自己喜歡嘅角度去感受呢個無背景嘅許廷鏗，我都好期待自己嘅演出。」