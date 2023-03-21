譚仔三哥米線︱邱鋒澤自言鯛魚專家 讚三哥酸菜鯛魚米線嫩滑甘香

一早聽聞譚仔三哥美食

首次與香港品牌合作的邱鋒澤，自言十分興奮，又稱：「譚仔三哥首次在新加坡開店時風頭一時無兩，身在台灣的我亦幾乎被新加坡好友轟炸，所以我一直非常期待想品嚐，全靠今次的合作，我能夠趁機來港寓工作於美食，可說是非常完美的合作。」

邱鋒澤自言是這次試食的最佳人選：「台灣的鯛魚非常有名，在台灣住了近十年的我，吃過無數鯛魚，絕對能夠品嘗出這款全新酸菜鯛魚米線的獨特之處，而且我是個咖啡迷，無論在新加坡或台灣，每日喝一杯咖啡是我的生活日常，因此對『椰香奶蓋咖啡』這款特飲非常期待。」