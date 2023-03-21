譚仔三哥米線︱邱鋒澤自言鯛魚專家 讚三哥酸菜鯛魚米線嫩滑甘香

台灣創作歌手邱鋒澤，今日為譚仔三哥米線(譚仔三哥)全新三哥酸菜鯛魚米線代言，更代言旋風式訪港，率先試食全新限定米線酸菜鯛魚米線、小食香烤豬柳和特飲椰香奶蓋咖啡，他稱在台灣已經知道譚仔三哥的大名，估不到美食如此精緻美味。
一早聽聞譚仔三哥美食
首次與香港品牌合作的邱鋒澤，自言十分興奮，又稱：「譚仔三哥首次在新加坡開店時風頭一時無兩，身在台灣的我亦幾乎被新加坡好友轟炸，所以我一直非常期待想品嚐，全靠今次的合作，我能夠趁機來港寓工作於美食，可說是非常完美的合作。」
邱鋒澤自言是這次試食的最佳人選：「台灣的鯛魚非常有名，在台灣住了近十年的我，吃過無數鯛魚，絕對能夠品嘗出這款全新酸菜鯛魚米線的獨特之處，而且我是個咖啡迷，無論在新加坡或台灣，每日喝一杯咖啡是我的生活日常，因此對『椰香奶蓋咖啡』這款特飲非常期待。」
讚湯頭酸辣甘香完美平衡
邱鋒澤品嘗酸菜鯛魚米線時，先細心查看湯頭，再仔細嘗味，他說：「這碗三哥酸菜鯛魚米線，湯頭酸辣甘香，酸、辣味道完美平衡，加上彈牙吸湯的米線，以及譚仔三哥建議配搭的魚片頭，啖啖魚片頭與嫩滑的鯛魚片，帶來兩個不同的極致口感，我終於明白為何我的好友如此趨之若鶩。」
試飲「椰香奶蓋咖啡」時，他在混合椰香奶蓋前，先分別品嘗咖啡和奶蓋的味道，再混合細嘗：「三哥以奶蓋方式呈現這款咖啡，證明其對咖啡質素十分有信心，單喝低層的咖啡，能夠喝得出其香醇獨特味道，而椰香奶蓋幼滑綿密、椰味濃郁，單喝也不覺甜，而混和咖啡後更成為了香濃幼滑、口感圓潤清爽、充滿東南亞風味的特色咖啡凍飲，不知不覺間已喝了大半杯！」