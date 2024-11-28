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娛樂
2024-11-28 11:34:25

賴慰玲宣布第二胎性別 揭曉前3秒發生「蝦碌」事：全世界最值得取笑嘅事

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賴慰玲宣佈第二胎性別。

由身穿劍擊服的大仔Marat負責刺穿賴慰玲手持的黑色氣球。

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賴慰玲於2017年與舞台劇演員梁子峰奉子承婚，同年12月誕下囝囝Marat，相隔6年，今年8月她宣布懷上第2胎，但就一直未有公開BB性別。賴慰玲日前就孖好姊妹陳瀅、蔡思貝、吳嘉禧（Cheronna）、陳嘉寶及何雁詩大搞產前派對，並宣布第2胎是男仔。

賴慰玲於社交網分享派對影片，見她在揭曉答案前，眾人身穿藍色或粉紅色衫，及挑選藍色或粉紅色氣球，代表他們心中所猜的性別，並由身穿劍擊服的大仔Marat負責刺穿賴慰玲手持的黑色氣球，不過在揭曉答案前3秒，賴慰玲卻出現「蝦碌」事件。

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她寫道︰「我係一早知道My baby's gender，但我班老Best成日望住我個樣估得好開心，我就決定玩Gender Reveal Party，由小劍手親手揭曉。我真係一直都好口密，點知喺即將要揭曉前嘅3秒，我做咗全世界最值得取笑嘅事。『個氣球拎高啲先睇到啲藍色紙碎跌落嚟㗎嘛！』大家聽到藍色......咁囉﹗好多謝各位契爸爸契媽媽再推高個能量值，扮唔知咁...好驚喜咁...揭曉咗啦﹗多謝我們又一起見證了，人生的一個美好時刻。望住啲相sssss，從心而發的笑容最美。」何雁詩留言笑指：「仲有呢老公同我個仔揀完藍色波波講話『你真係知架wor⋯』」蔡思貝則謂：「我一早知係仔，但係我鍾意粉紅色」。

賴慰玲日前就與幾位好姊妹大搞產前派對。 各人選擇心目中所猜性別的代表顏色。 賴慰玲宣布第二胎性別。

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