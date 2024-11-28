賴慰玲宣布第二胎性別 揭曉前3秒發生「蝦碌」事：全世界最值得取笑嘅事

由身穿劍擊服的大仔Marat負責刺穿賴慰玲手持的黑色氣球。

賴慰玲於2017年與舞台劇演員梁子峰奉子承婚，同年12月誕下囝囝Marat，相隔6年，今年8月她宣布懷上第2胎，但就一直未有公開BB性別。賴慰玲日前就孖好姊妹陳瀅、蔡思貝、吳嘉禧（Cheronna）、陳嘉寶及何雁詩大搞產前派對，並宣布第2胎是男仔。

賴慰玲於社交網分享派對影片，見她在揭曉答案前，眾人身穿藍色或粉紅色衫，及挑選藍色或粉紅色氣球，代表他們心中所猜的性別，並由身穿劍擊服的大仔Marat負責刺穿賴慰玲手持的黑色氣球，不過在揭曉答案前3秒，賴慰玲卻出現「蝦碌」事件。