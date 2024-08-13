郭富城演唱會|方媛三母女低調入場支持 城城以《EXIT》揭幕

郭富城合共13場的《ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》於今晚(13日)在紅館正式開鑼！這亦是城城相隔8年再到紅館，並花了一年時間去籌備，以半億打造立體多元舞台。城城的太太方媛帶同一對女兒低調捧場，張智霖夫婦、鄭丹瑞、溫碧霞夫婦、樂易玲、少爺占、馬浚偉等到場支持。 大會於晚上8時40分左右播出開場音樂，唯播完之後未有任何動靜，直至8時45分才正式開始。

Aaron以一首《EXIT》開場，他從舞台一個中間圓洞步出，再行至升降台下降至主舞台，與一眾舞台邊跳邊唱。唱畢後，城城上氣唔接下氣脫下外套，說到今次個唱的名字被人以為準備退休，他表示自己很愛舞台，一定不會退休。接著他又笑謂希望大家除了給予掌聲，亦希望大家有笑聲。 城城再唱出《未來》，當唱至《望鄉》時，他步回圓洞，未幾圓洞裝置一分為二，移至舞台兩邊，並移動90度，形成兩條拱橋。今次城城是三面台設計，而且整個螢幕橫跨一個紅館，螢幕亦高至紅館頂部。

城城換上淺藍外套並配上橙色河童頭，跟一眾dancers又唱又跳《越愛越好》，而螢幕就播出城城歷年演唱會的海報及照片。 城城再次在台上換衫，今次脫掉外套後，工作人員為他兩手套上兩個大黑色氣球。城城表示今晚的歌單會令大家意想不到。之後他模仿木偶的動作唱出《木偶襲地球》。 城城續謂不知道三面舞台，還是四面舞台好，其後他再考fans 知不知道他的歌有冇一首叫《Dearest》，遂表示其實自己的歌曲《親愛的》便是《Dearest》。之後他再謂今晚很多歌都令人意想不到，又著大家點唱，表示未必唱《愛的呼喚》，但一定會唱《錯愛的呼喚》。此時整個螢幕有多個角度的城城，令不同位置的觀眾都可以看到他。