郭富城演唱會｜方媛三母女低調入場支持 城城狂玩髮術以《EXIT》揭幕

郭富城合共13場的《ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》於今晚(13日)在紅館正式開鑼！這亦是城城相隔8年再到紅館，並花了一年時間去籌備，以半億打造立體多元舞台。城城的太太方媛帶同一對女兒低調捧場，張智霖夫婦、鄭丹瑞、溫碧霞夫婦、樂易玲、少爺占、馬浚偉等到場支持。 大會於晚上8時40分左右播出開場音樂，唯播完之後未有任何動靜，直至8時45分才正式開始。

愛上跳舞 太開心 城城以一頭金色捲髮配花花外套登場，遠看像童話故事內的王子，他唱出新歌《EXIT》為個唱揭開序幕。他從舞台一個中間圓洞步出，再行至升降台下降至主舞台，與一眾舞者邊跳邊唱。唱畢後，城城上氣唔接下氣脫下外套，說到今次個唱的名字被人以為準備退休，他表示自己很愛舞台，一定不會退休。接著他又笑謂希望大家除了給予掌聲，亦盼大家有笑聲。 郭富城闊別紅館8年再開騷 與《StarTalk》許文軒對談感受

盼以後可以歌舞字畫四合一 城城回後台換上全白的服裝及以全新髮型出現唱出《砌你》。其身後的螢幕就有以字畫的動畫作背景。 城城走到舞台另一邊，用棍及一早準備好的顔料邊唱邊畫畫。他哽咽表示過去因為疫情令他很多創作做不了，於是令他發展另一些興趣，因此很想透過今次舞台跟大家分享，他表示《砌你》的字畫便是他為今次演出創作，而現場的畫作就記錄了今天。他希望自己日後可以做到四合為一，便是歌舞字畫。

半億舞台見真章 舞台在城城回後台後，亦大變身。螢幕播出古堡動畫，之後舞台開始慢慢打開，城城坐在國王椅上，而整個無台就變成浮在半空的城堡，與一眾dancers 又跳又唱《國王的新歌》、《神經》等快歌。 其後舞台下降與台下的台板合併，而台板就傾斜45度，城城換上西裝造型，及戴上紳士帽以米高積遜的造型跣出傾斜舞台比較平坦位置，然後載歌載舞。

狂變髮術 今次城城不停換轉假髮，他笑謂一夜之間又長又短，自己也不知道哪一個髮型好看，笑謂可能整個騷也看不到真實的髮型。他逐說到自己不太會表達，有時得罪人也不知道。最重要有歌迷的支持，而家人也是很重要，尤其是太太及女兒。他又提到八年前自己仍未結婚，是一個小伙子，如今變成一個穩重的丈夫及爸爸，他唱出《愛是全奉獻》表達自己心情。 吊下30幅字幕狂派心心 城城再用自己的岩巉髮型搞gag，表示很似窗簾，可以撥開跟大家打招呼，覺得好好笑。他笑言自己一直在構思些東西令大家笑，沒想到這個髮型可以使大家笑得如此開心。他又稱今次歌單全是廣東歌，但也要唱一唱自己的國語作品《脈博》。之後他介紹自己的新歌《您》時，表示寫了30幅關於「您」的字畫，表達對歌迷的掛念，之後舞台緩緩吊下多幅「您」的字畫，同時現場狂吹出心型紙碎，名符其實「狂派心心」，非常浪漫。

《想見便遇見》作結 最後城城在encore環節再換上另一造型，唱出《I am Aaron Kwok》再度炒熱氣氛，又跟在場觀眾大玩人浪，最後以近日熱播的月餅廣告歌《想見便遇見》作結。 郭富城演唱會｜side-track冧fans 郭富城換N個髮型連自己都忍唔住笑