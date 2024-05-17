鄧兆尊爆曾遭同劇女星借維修勾引 一開門見喱士睡衣

《東張西望》自播出何伯與何太訪問後，過去十天一直成為城中熱話，就連擁有三位紅顏知己的鄧兆尊，早前亦在「田豪祖3寶」頻道上，分享自己對何伯事件的看法，更笑何伯抄襲自己。日前，鄧兆尊再爆娛樂圈中「大兜亂」關係，更指曾遭有同劇女演員邀請上門，仲以性感睡衣迎接。

乜都凸晒出嚟咁滯

事緣節目中提到翟威廉自揭有海量性伴侶，鄧兆尊坦言非常欣賞對方的坦白，更以「炒粉」去形容圈中的感情生活。其後，他被問到曾有圈中人主動送上門做性伴侶嗎？鄧兆尊大爆：「以前有一個同我拍同一套劇嘅女演員，放咗工叫我幫佢整個漏水嘅擺設，佢話壞咗，可唔可以放工有時間嚟幫佢整？我話好，去到一開門，嘩，喱士睡衣，真係乜都凸晒出嚟咁滯，我好奇怪行入去間屋，點知佢仲同工人講：『鄧生我同佢冇嘢㗎，佢嚟整嘢！』」他續指明顯是一個局，所以自己整完立即走，並笑言：「仲整落去？我唔係何伯呀大佬！」鄧兆尊繼續爆料表示其後有已婚男藝人入局，而該女星亦愈搬愈近男藝人居所住。