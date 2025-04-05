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娛樂
2025-04-05 22:45:22

鄭俊弘何雁詩加拿⼤舉⾏慈善⾳樂會 ⿎勵特殊需要家庭並不孤單

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鄭俊弘何雁詩加拿⼤舉⾏慈善⾳樂會 ⿎勵特殊需要家庭並不孤單

鄭俊弘何雁詩加拿⼤舉⾏慈善⾳樂會。

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鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）的兒 Asher 2023 年底被確診患上天使綜合症，對突如其來的挑戰，他們決定將這份經歷轉化為愛與量，以樂傳遞希望。早前夫婦二人於 3 28 30 ，分別於溫哥華及多倫多舉Angels Within Us Charity Concert Canada Tour》慈善樂會，為提升眾對罕疾病「天使綜合症」的認識與關注，籌款 Angelman Syndrome Foundation Canada Cherish 智愛中。這次慈善巡演，源於 2024 年在香港舉辦的場天使綜合症慈善樂會，引來各⽅⾯回響。

Fred 在演唱會上感謝持他們的朋友 ：「這個演唱會由⼩⼩的想法，到今天帶到來加拿，真係要多謝台前幕後班兄弟姊妹。」他們的Fred 在演出中感性分享：「為咗個仔，我哋乜都肯做、肯試：希望讓更多知道呢個病，為同路帶來希望，唔使再怕。」Stephanie 亦坦，做媽媽之後體會到家庭互相守護的重要，勵每位特殊需要家庭相信「你並不孤單」。樂會中，除了⼆⼈深情演繹《You Are My Sunshine》、《跌落凡間的天使》、《原來只要共你活天》等作品，表達對他們兒 Asher 的愛意外，並邀請張丰、王梓軒、鄧佩儀、李嘉等藝義演助陣，最後與嘉賓們合唱《天使的禮物》及《千個太陽》，為演出畫上溫馨感的句號。

鄭俊弘與何雁詩表示，未來希望可以將《Angels Within Us》慈善演唱會帶到更多城市，愛感染更多，並持續持特殊需要的家庭，他們深信：「只要有愛，任何不可能都可以成真。」
 

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何雁詩⿎勵特殊需要家庭：你並不孤單。 張⼦丰、王梓軒、鄧佩儀、李嘉⽂等藝⼈義演助陣。 張⼦丰、王梓軒、鄧佩儀、李嘉⽂等藝⼈義演助陣。 張⼦丰、王梓軒、鄧佩儀、李嘉⽂等藝⼈義演助陣。 鄭俊弘與何雁詩兒⼦在2023年底被確診患上天使綜合症，他們決定將這份經歷轉化為愛與⼒量。

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