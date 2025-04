鄭俊弘何雁詩加拿⼤舉⾏慈善⾳樂會 ⿎勵特殊需要家庭並不孤單

鄭俊弘(Fred)與何雁詩(Stephanie)的兒⼦ Asher 於 2023 年底被確診患上天使綜合症,⾯對突如其來的挑戰,他們決定將這份經歷轉化為愛與⼒量,以⾳樂傳遞希望。早前夫婦二人於 3 ⽉ 28 ⽇及 30 ⽇,分別於溫哥華及多倫多舉⾏《Angels Within Us Charity Concert Canada Tour》慈善⾳樂會,為提升⼤眾對罕⾒疾病「天使綜合症」的認識與關注,籌款⽀持 Angelman Syndrome Foundation Canada 及Cherish 智愛中⼼。這次慈善巡演,源於 2024 年在香港舉辦的⼀場天使綜合症慈善⾳樂會,引來各⽅⾯回響。



Fred 在演唱會上感謝⼀路⽀持他們的朋友 :「這個演唱會由⼩⼩的想法,到今天帶到來加拿⼤,真係要多謝台前幕後⼀班兄弟姊妹。」他們的Fred 在演出中感性分享:「為咗個仔,我哋乜都肯做、肯試:希望讓更多⼈知道呢個病,為同路⼈帶來希望,唔使再怕。」Stephanie 亦坦⾔,做媽媽之後體會到家庭互相守護的重要,⿎勵每⼀位特殊需要家庭相信「你並不孤單」。⾳樂會中,除了⼆⼈深情演繹《You Are My Sunshine》、《跌落凡間的天使》、《原來只要共你活⼀天》等作品,表達對他們兒⼦ Asher 的愛意外,並邀請張⼦丰、王梓軒、鄧佩儀、李嘉⽂等藝⼈義演助陣,最後與嘉賓們合唱《天使的禮物》及《千個太陽》,為演出畫上溫馨感⼈的句號。



鄭俊弘與何雁詩表示,未來希望可以將《Angels Within Us》慈善演唱會帶到更多城市,⽤愛感染更多⼈,並持續⽀持特殊需要的家庭,他們深信:「只要有愛,任何不可能都可以成真。」