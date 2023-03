奧斯卡3大影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、羅拔狄尼路(Robert De Niro)、班頓費沙(Brendan Fraser)合演,改編暢銷小說《Killers of the Flower Moon:The Osage Murders and the Birth of the FBI》同名電影,已確定於今年10月6日北美上映,同月20日於Apple TV+上架。《Killers》講述1920年代印地安歐塞奇族慘被流放後,族人被連環殺害。案件涉及官商勾結、種族歧視等,當FBI介入案件時,更揭露美國歷史最黑暗一面。