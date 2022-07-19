金像獎2022｜柳應廷感激前輩和粉絲陪行神奇之路 Jer：香港作品定再走進世界舞台

人氣男團MIRROR日前在《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》獻唱主題曲《金人》，這是12子繼2019年的第38屆頒獎典禮後再次現身，柳應廷(Jer)實現了當年許下「朝著電影歌曲的夢想進發」的心願，憑著主唱電影《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》入圍最佳原創電影歌曲，並於日前的頒獎禮上演唱主題曲。他於今日(19日)凌晨在社交平台發文，分享表演當晚的緊張心情，回想出道至今MIRROR獲前輩們以傳承的心去教導，讓他們明白傳承的意義，同時多謝柳柳粉(Jer粉絲暱稱)、鏡粉無私付出，倍伴他走演藝事業上的「神奇之路」，他承諾，「我哋香港嘅作品，無論音樂/影視，一定會再次走番入世界舞台。」

與花姐緊張到震

Jer在社交平台上載MIRROR12子齊人行地氈、以及在台上演唱《金人》的照片，以「緊張到嘔系列」為題發文，他表示：「本身以為自己唱歌唔驚，點止耳仔一響起個金像獎大會音樂，個人即刻震咗出嚟……」他憶述2019年MIRROR與ERROR一行16人齊齊行紅地氈，但由於只有6個名額入場，他行完就回家了。

事隔3年，MIRROR再次現身金像獎頒獎禮獻唱主題曲《金人》，「我都兌現咗4年前(註：應為3年)嘅承諾，唱到一首電影主題曲……仲有幸入圍『歌曲獎五強』係台上表演……宣佈嗰陣我同花姐喺後台緊張到震。」作為首名打入金像獎提名名單的鏡仔，最後失落獎項，他分享感受，「雖然同歌曲獎擦身而過，幫唔到《媽媽的神奇小子》呢部電影拎獎有啲可惜，但有得喺現場perform，俾大家感受到首歌同套戲嘅connection，我嘅感受已經好開心。」