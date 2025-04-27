金像獎2025直播｜谷祖琳憑爸爸獲最佳女配角　九龍城寨橫掃多獎（附得獎名單）

第43屆香港電影金像獎（金像獎2025）頒獎禮將於今日（4月27日星期日）在香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV進行現場直播。金像獎2025完整提名名單已於2月中公佈，其中電影《破·地獄》榮獲18項提名，成為入圍電影之冠，即看下文了解金像獎2025入圍提名名單！