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娛樂
2025-04-27 21:34:00

金像獎2025直播｜谷祖琳憑爸爸獲最佳女配角　九龍城寨橫掃多獎（附得獎名單）

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金像獎2025直播｜谷祖琳憑爸爸獲最佳女配角　九龍城寨橫掃五獎（附得獎名單）

金像獎2025直播｜谷祖琳憑爸爸獲最佳女配角　九龍城寨橫掃五獎（附得獎名單）

第43屆香港電影金像獎（金像獎2025）頒獎禮將於今日（4月27日星期日）在香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV進行現場直播。金像獎2025完整提名名單已於2月中公佈，其中電影《破·地獄》榮獲18項提名，成為入圍電影之冠，即看下文了解金像獎2025入圍提名名單！

香港電影金像獎2025頒獎禮詳情：

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香港電影金像獎2025｜得獎名單一覽

最佳新演員

  • 蘇文濤《爸爸》

金像獎2025｜王菀之打頭陣唱《水百合》 梁朝偉頒「新演員」俾蘇文濤

新晉導演

  • Robin Lee《香港四徑大步走》（FOUR TRAILS）

專業精神獎

  • 姜小亮、韓冬青

最佳衣著獎

  • 盧鎮業、陳法拉

金像獎2025｜盧鎮業拎「最佳衣著獎」大會現蝦碌 螢幕出朱栢康照片

最佳服裝造型設計

  • 余家安、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》

最佳視覺效果

  • 林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》

最佳美術指導

  • 麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》

最佳音響效果

  • 姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》

最佳動作設計

  • 谷垣健治《九龍城寨之圍城》

金像獎2025｜《九龍城寨之圍城》掃五獎 朱栢康自薦加入做「城寨五子」

最佳女配角

  • 谷祖琳《爸爸》

金像獎2025｜谷祖琳憑《爸爸》奪女配 不忘多謝阿叔谷德昭

終身成就獎

  • 施南生、徐克

金像獎2025｜林青霞現身頒終身成就獎 感謝好友徐克與施南生當年畀機會

最佳剪接

  • 張嘉輝《九龍城寨之圍城》

最佳男配角

  • 朱栢康《破。地獄》
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香港電影金像獎2025｜提名名單一覽

最佳電影提名名單

  • 九龍城寨之圍城
  • 爸爸
  • 看我今天怎麼說
  • 破。地獄
  • 從今以後

最佳導演提名名單

  • 鄭保瑞（九龍城寨之圍城）
  • 翁子光、區焯文（爸爸）
  • 黃修平（看我今天怎麼說）
  • 陳茂賢（破。地獄）
  • 楊曜愷（從今以後）

最佳男主角提名名單

  • 林峯（九龍城寨之圍城）
  • 劉青雲（爸爸）
  • 游學修（看我今天怎麼說）
  • 許冠文（破。地獄）
  • 郭富城（臨時劫案）

最佳女主角提名名單

  • 許恩怡（久別重逢）
  • 談善言（虎毒不）
  • 鍾雪瑩（看我今天怎麼說）
  • 衛詩雅（破。地獄）
  • 區嘉雯（從今以後）

最佳男配角提名名單

  • 古天樂（九龍城寨之圍城）
  • 伍允龍（九龍城寨之圍城）
  • 盧鎮業（虎毒不）
  • 朱栢康（破。地獄）
  • 秦沛（破。地獄）

最佳編劇提名名單

  • 何妙祺、陳慶嘉（我談的那場戀愛）
  • 翁子光（爸爸）
  • 陳茂賢、鄭緯機（破。地獄）
  • 楊曜愷（從今以後）
  • 陳偉斌、麥啟光、萬芫澄（臨時劫案）

最佳攝影提名名單

  • 鄭兆強（九龍城寨之圍城）
  • 劉君樂（久別重逢）
  • 秦鼎昌、梁祐暢（爸爸)
  • 潘耀明（破。地獄）
  • 潘耀明（焚城）

最佳原創電影音樂提名名單

  • 川井憲次（九龍城寨之圍城)
  • 陳光榮、陳永健（久別重逢）
  • 戴偉（我談的那場戀愛）
  • 丁可（爸爸）
  • 朱芸編（破。地獄）

最佳原創電影歌曲提名名單

  • 久別重逢（久別重逢）

作曲：陳光榮／填詞：Oscar／主唱：鄭伊健、陳卓賢

  • 筆友（我談的那場戀愛）

作曲：戴偉／填詞：梁栢堅、何妙祺／主唱：張天賦

  • What if（看我今天怎麼說）

作曲：戴偉／填詞：鍾說／主唱：陳蕾

  • 普渡眾生（破。地獄）

作曲、填詞、主唱：林家謙

  • 㪐㩿（寄了一整個春天）

作曲：馮之行／填詞：王樂儀、周耀輝／主唱：邱彦筒

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最佳亞洲華語電影提名名單

  • 老狐狸
  • 狗陣
  • 鬼才之道
  • 第二十條
  • 熱辣滾燙

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