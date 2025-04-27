金像獎2025直播｜谷祖琳憑爸爸獲最佳女配角　九龍城寨橫掃多獎（附得獎名單）

第43屆香港電影金像獎（金像獎2025）頒獎禮將於今日（4月27日星期日）在香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV進行現場直播。金像獎2025完整提名名單已於2月中公佈，其中電影《破·地獄》榮獲18項提名，成為入圍電影之冠，即看下文了解金像獎2025入圍提名名單！
香港電影金像獎2025頒獎禮詳情：
- 日期：2025年4月27日（星期日）
- 時間：下午4時30分（紅地氈）／晚上7時30分（頒獎禮）
- 金像獎2025直播連結
- 香港電影金像獎官方網頁
香港電影金像獎2025｜得獎名單一覽
最佳新演員
- 蘇文濤《爸爸》
金像獎2025｜王菀之打頭陣唱《水百合》 梁朝偉頒「新演員」俾蘇文濤
新晉導演
- Robin Lee《香港四徑大步走》（FOUR TRAILS）
專業精神獎
- 姜小亮、韓冬青
最佳衣著獎
- 盧鎮業、陳法拉
金像獎2025｜盧鎮業拎「最佳衣著獎」大會現蝦碌 螢幕出朱栢康照片
最佳服裝造型設計
- 余家安、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》
最佳視覺效果
- 林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》
最佳美術指導
- 麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》
最佳音響效果
- 姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》
最佳動作設計
- 谷垣健治《九龍城寨之圍城》
金像獎2025｜《九龍城寨之圍城》掃五獎 朱栢康自薦加入做「城寨五子」
最佳女配角
- 谷祖琳《爸爸》
終身成就獎
- 施南生、徐克
金像獎2025｜林青霞現身頒終身成就獎 感謝好友徐克與施南生當年畀機會
最佳剪接
- 張嘉輝《九龍城寨之圍城》
最佳男配角
- 朱栢康《破。地獄》
香港電影金像獎2025｜提名名單一覽
最佳電影提名名單
- 九龍城寨之圍城
- 爸爸
- 看我今天怎麼說
- 破。地獄
- 從今以後
最佳導演提名名單
- 鄭保瑞（九龍城寨之圍城）
- 翁子光、區焯文（爸爸）
- 黃修平（看我今天怎麼說）
- 陳茂賢（破。地獄）
- 楊曜愷（從今以後）
最佳男主角提名名單
- 林峯（九龍城寨之圍城）
- 劉青雲（爸爸）
- 游學修（看我今天怎麼說）
- 許冠文（破。地獄）
- 郭富城（臨時劫案）
最佳女主角提名名單
- 許恩怡（久別重逢）
- 談善言（虎毒不）
- 鍾雪瑩（看我今天怎麼說）
- 衛詩雅（破。地獄）
- 區嘉雯（從今以後）
最佳男配角提名名單
- 古天樂（九龍城寨之圍城）
- 伍允龍（九龍城寨之圍城）
- 盧鎮業（虎毒不）
- 朱栢康（破。地獄）
- 秦沛（破。地獄）
最佳編劇提名名單
- 何妙祺、陳慶嘉（我談的那場戀愛）
- 翁子光（爸爸）
- 陳茂賢、鄭緯機（破。地獄）
- 楊曜愷（從今以後）
- 陳偉斌、麥啟光、萬芫澄（臨時劫案）
最佳攝影提名名單
- 鄭兆強（九龍城寨之圍城）
- 劉君樂（久別重逢）
- 秦鼎昌、梁祐暢（爸爸)
- 潘耀明（破。地獄）
- 潘耀明（焚城）
最佳原創電影音樂提名名單
- 川井憲次（九龍城寨之圍城)
- 陳光榮、陳永健（久別重逢）
- 戴偉（我談的那場戀愛）
- 丁可（爸爸）
- 朱芸編（破。地獄）
最佳原創電影歌曲提名名單
- 久別重逢（久別重逢）
作曲：陳光榮／填詞：Oscar／主唱：鄭伊健、陳卓賢
- 筆友（我談的那場戀愛）
作曲：戴偉／填詞：梁栢堅、何妙祺／主唱：張天賦
- What if（看我今天怎麼說）
作曲：戴偉／填詞：鍾說／主唱：陳蕾
- 普渡眾生（破。地獄）
作曲、填詞、主唱：林家謙
- 㪐㩿（寄了一整個春天）
作曲：馮之行／填詞：王樂儀、周耀輝／主唱：邱彦筒
最佳亞洲華語電影提名名單
- 老狐狸
- 狗陣
- 鬼才之道
- 第二十條
- 熱辣滾燙