金式森林｜郭柏妍孖羅天宇組歡喜冤家CP 兩大怕醜王拍床戲有心理障礙

無綫台慶劇《金式森林》主要演員有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等，當中羅天宇、郭柏妍分別飾演方學賢及高靜，這對笑料百出的歡喜冤家、為緊張劇情起了很好的平衡作用。 演開乖乖女的郭柏妍，今次突破框框飾演「孤寒原則王」高靜，就連一杯珍珠奶茶，都可以說出一大堆不應該買的理由。高靜之所以認識學賢，是江嘉敏飾演的方芷君有天駕學賢的車意外撞爛了高靜座駕的倒後鏡，為了找出真兇追討回HK$6,000的維修費，高靜踏破鐵鞋找到學賢，並且一見男方即一輪嘴問對方索償：「你仲爭我6,000蚊！你好快啲還番錢畀我」、「方學賢，你好快啲賠錢畀我呀。」

浴袍 look 打情罵俏 由於學賢當時嚴重酒醉，竟將「討債鬼」高靜誤認做是已離世的母親，並將高靜撲跌在酒店房的床上，嚇得高靜連環大叫：「方學賢，你好重呀」、「你唔係瞓著咗呀嘛，醒呀」、「我嚟係叫你賠錢架！」最終叫至筋疲力竭的高靜，連緊抱著學賢睡著了也不自知。另一幕高靜為了演唱會門票，不惜假扮學賢未婚妻之餘，更願意著住浴袍與天宇打情罵俏；不過期間由於學賢踩得就踩，氣至眼都凸的高靜喪搣對方Pat Pat，十分搞笑，而郭柏妍的清純浴袍Look在網絡自然吸獲不少關注。

一個原因重拍床戲 監製林志華透露，這場床戲雖然看似搞笑又簡單，其實不但拍了足足一個晚上，而且還因為怕醜底的郭柏妍與天宇攬得唔夠肉緊，最後要重拍收場！談到該幕演出，羅天宇接受官方訪問時笑言由於與郭柏妍都是「超級慢熱」的人，故與對方拍攝床上戲確實存在「好大心理障礙」，表示：「之前我都拍過嘅，但一嚟我同王敏奕好Friend，又或者係黃智雯、龔嘉欣佢哋Lead住我。但今次我對手驚哩，咁我就更加驚。」

感激子溢探班教路 郭柏妍受訪時則笑言自己最大心理障礙是觸碰天宇：「因為我唔係好夠膽去掂到人哋嘅身體。」並感激劇中哥哥羅子溢專誠探班、兼親身示範如何落手搣天宇：「我好感激佢，佢係我哋嘅催化劑。我阿哥其實非常擔心我哋，成日話：『你哋快啲熟絡啲啦』。有次我哋咁啱有聚會，佢就叫我哋試吓唱歌，跟住我哋就好似各顧各咁去唱自己嗰Part，都幾得意。」郭柏妍又大讚子溢是很熱心的前輩：「佢非常好，成日好大方分享演戲經驗。」除了與天宇的床上戲及浴袍Look惹關注，以美腿見稱的郭柏妍、亦憑第14集的一個食餅鏡頭在網上引發熱討，原因是穿了套裝短裙的郭柏妍、坐在椅子上搖來搖去，如此簡單一幕竟獲網民激讚勁有美感，相關畫面更在討論區瘋傳。其實郭柏妍在《金式森林》除大曬招牌長腿，還展露了一系列可愛表情包！由於高靜是「原則王」，除經常大條道理、性格亦偏向唔認輸，故與羅子溢扮演的哥哥及學賢經常鬥嘴，而每次Rosita總會露出一副招積、鬥氣或是唔忿氣表情，Cutie指數爆燈。