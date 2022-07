BoA 金忠宰 友情惹fans好奇

相中身穿黑色針織衫搭牛仔褲的BoA,帶著一條搶眼的CHANEL皮帶配黑白色短筒Nike Jordan,有型又不失優雅魅力。BoA又特別走到金忠宰的產品前,簡潔的設計和豐富多彩的作品,獲得不少fans讚賞,而BoA與金忠宰的友情,亦引起了fans的好奇。

此外,BoA剛於年頭又與同公司藝人組成超級女團GOT the beat (Girls on top),又在日本舉行了11場出道20周年的個人演唱會,最尾一場《BoA 20th Anniversary Special Live -The Greatest》,更選址在日本東京代代木國立體育場,舉行,Fans都喝望BoA有新作面世。