金球獎2023｜關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》封最佳男配角 激動領獎感謝楊紫瓊

第80屆金球獎頒獎禮於香港時間今日早上舉行,由楊紫瓊靠擔正的大熱作《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once) ,獲6項提名先聲奪人,而在片中有亮眼演出的51歲演員關繼威,就憑《奇異女俠玩救宇宙》獲得電影組別的最佳男配角,打敗一眾強勁對手包括畢彼特(Brad Pitt)、艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)及《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin) 老戲骨班頓基臣 (Brendan Gleeson)等,關繼威上台領獎時表現激動,含淚感謝大家從他兒時就一直給他機會,幸好在30年後有《奇異女俠玩救宇宙》,並再次多謝導演及楊紫瓊靠及他人生中最重要的太太。

成龍走寶?

現年51歲的關繼威(Ke Huy Quan)出生於越南,與家人以政治難民身份移居美國,習武多年,童年時曾與夏里遜福(Harrsion Ford)合演《奪寶奇兵之魔域奇兵》(1984年),亦曾與鄭伊健合演《無限復活》(2002年),闊別大銀幕20年於《奇異女俠玩救宇宙》演楊紫瓊丈夫,此角因成龍拒演而落在關繼威身上,楊紫瓊曾嘆成龍走寶。