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娛樂
2023-01-11 09:50:51

金球獎2023｜關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》封最佳男配角 激動領獎感謝楊紫瓊

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金球獎2023｜關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》封最佳男配角 激動感謝楊紫瓊

關繼威憑電影《奇異女俠玩救宇宙》勇奪封最佳男配角，上台時表現激動。

80屆金球獎頒獎禮於香港時間今日早上舉行，由楊紫瓊靠擔正的大熱作《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once) ，獲6項提名先聲奪人，而在片中有亮眼演出的51歲演員關繼威，就憑《奇異女俠玩救宇宙獲得電影組別的最佳男配角，打敗一眾強勁對手包括畢彼特(Brad Pitt)、艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)及《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin) 老戲骨班頓基臣 (Brendan Gleeson)等，關繼威上台領獎時表現激動，含淚感謝大家從他兒時就一直給他機會，幸好在30年後有《奇異女俠玩救宇宙》，並再次多謝導演及楊紫瓊靠及他人生中最重要的太太。

成龍走寶？

現年51歲的關繼威(Ke Huy Quan)出生於越南，與家人以政治難民身份移居美國，習武多年，童年時曾與夏里遜福(Harrsion Ford)合演《奪寶奇兵之魔域奇兵》(1984年)，亦曾與鄭伊健合演《無限復活》(2002年)，闊別大銀幕20年於《奇異女俠玩救宇宙》演楊紫瓊丈夫，此角因成龍拒演而落在關繼威身上，楊紫瓊曾嘆成龍走寶。

關繼威封最佳男配角。 關繼威封最佳男配角。 楊紫瓊在台下跟拍檔分享喜悅。 關繼威曾以童星身份演出《奪寶奇兵之魔域奇兵》。 關繼威曾與鄭伊健合演《無限復活》。

黑豹母后封女配

至於電影組別的最佳女配角，則由《黑豹2：瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)的Angela Bassett勝出，其他對手有《奇異女俠玩救宇宙》的占美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、《伊尼舍林的女妖》的Kerry Condon、《她說》(She Said)的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)及《上流落水狗》(Triangle of Sadness)的菲律賓演員Dolly De Leon

《黑豹2：瓦干達萬歲》的Angela Bassett在電影組別的最佳女配角中脫穎而出。

《黑豹2：瓦干達萬歲》的Angela Bassett在電影組別的最佳女配角中脫穎而出。

64歲的Angela Bassett獲得最佳女配角。
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