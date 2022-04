昨日(9日)是鍾嘉欣的38歲生日,今日她在社交平台上載與一對子女慶生的合照,與脊醫老公Jeremy結婚7年的她,同時貼出一張超聲波相片,宣布懷有第三胎的喜訊,大女Kelly及二仔Jared抱緊媽媽,並親親她的巨肚,非常sweet。她以英文寫道,「我們很開心宣布,今年將會迎接『小虎』(We are very happy to announce that we are expecting a little Tigger this year.)」她感謝各界送來的生日祝福,感受滿滿的愛,最後幽默地表示非常肚餓。圈中好大如楊潮凱和馬浚偉均送上祝福。