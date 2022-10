鏈鋸人｜開播引發網絡熱話 片頭曲還原經典電影名場面（有片）

日本大熱作《鏈鋸人》的動畫版昨晚於日本開播,之後將登陸Netflix串流上架,勢必風靡全球動漫迷,電視動畫昨晚播出即成為熱話,當中由米津玄師唱出的開場主題《KICK BACK》更獲網民洗版式討論。

《鏈鋸人》動畫版由《咒術迴戰》、《狂賭之淵》、《進擊的巨人The Final Season》的MAPPA製作,由於原作者藤本樹是為電影發燒友,故今次片頭曲《KICK BACK》的全部畫面均似曾相識,原來全分半鐘的片段是融入了多部經典電影元素,分別向《落水狗》(Reservoir Dogs)、《危險人物》(Pulp Fiction)、《德州電鋸殺人狂》(The Texas Chainsaw Massacre)、《貞子vs伽椰子》、《二百萬奪命奇案》(No Country for Old Men)、《從前,有個好萊塢》(Once Upon a Time in Hollywood)、《Attack of the Killer Tomatoes》、《魔間行者》(Constantine)、《大保齡離奇綁架案》(The Big Lebowski)、《搏擊會》(Fight Club)等名片致敬。