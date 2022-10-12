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娛樂
2022-10-12 13:00:20

鏈鋸人｜開播引發網絡熱話 片頭曲還原經典電影名場面（有片）

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鏈鋸人｜開播引發網絡熱話 片頭曲還原經典電影名場面

日本大熱作《鏈鋸人》的動畫版昨晚於日本開播。

日本大熱作《鏈鋸人》的動畫版昨晚於日本開播，之後將登陸Netflix串流上架，勢必風靡全球動漫迷，電視動畫昨晚播出即成為熱話，當中由米津玄師唱出的開場主題《KICK BACK》更獲網民洗版式討論。

 

《鏈鋸人》動畫版由《咒術迴戰》、《狂賭之淵》、《進擊的巨人The Final Season》的MAPPA製作，由於原作者藤本樹是為電影發燒友，故今次片頭曲《KICK BACK》的全部畫面均似曾相識，原來全分半鐘的片段是融入了多部經典電影元素，分別向《落水狗》（Reservoir Dogs）、《危險人物》（Pulp Fiction）、《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chainsaw Massacre）、《貞子vs伽椰子》、《二百萬奪命奇案》（No Country for Old Men）、《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）、《Attack of the Killer Tomatoes》、《魔間行者》(Constantine)、《大保齡離奇綁架案》（The Big Lebowski）、《搏擊會》（Fight Club）等名片致敬。

片頭曲《KICK BACK》融入了多部經典電影元素，分別向《落水狗》、《大保齡離奇綁架案》等名片致敬。 由米津玄師唱出的開場主題《KICK BACK》更獲網民洗版式討論。 由米津玄師唱出的開場主題《KICK BACK》獲網民洗版式討論。 由米津玄師唱出的開場主題《KICK BACK》獲網民洗版式討論。 由米津玄師唱出的開場主題《KICK BACK》獲網民洗版式討論。

與此同時，日本騎呢巨乳名媛叶氏姊妹其中一員叶美香，以54歲之齡近日Cosplay《鏈鋸人》，她透露自己是《鏈鋸人》鐵粉，對於第1集播出大感興奮，所以即分享自己扮成公安對魔特異課第 4 課真紀真的照片。

騎呢名媛叶美香Cosplay《鏈鋸人》的真紀真。 《鏈鋸人》 《鏈鋸人》
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