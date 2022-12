阿凡達2｜真人角色大比拼 73歲薛歌妮韋花化身少女最驚喜

殿堂級導演占士金馬倫(James Cameron)的最新力作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),成為本年度壓軸猛片,延續第一集《阿凡達》的票房神話,全球開出亮眼成績,香港上映踏入第7天,總票房截至中午已破3600萬港元,相信本周末的聖誕假期將會進一步刺激入場人數及票房成續。《阿凡達:水之道》集合最先進特技帶來完美的視覺效果,除了海底世界震撼眼球,片中每位角色的動態表情同樣令人嘆為觀止,今次更加入多個新角色,當中不乏影壇大前輩及奧斯卡影后,尤其是主角積Jake一家的養女卡娜Kiri就最具話題,事關今次找來上集已經登場的《異形》(Alien)女星薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)作驚喜演出。