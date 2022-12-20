阿凡達2｜真人角色大比拼 73歲薛歌妮韋花化身少女最驚喜

殿堂級導演占士金馬倫(James Cameron)的最新力作《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)，成為本年度壓軸猛片，延續第一集《阿凡達》的票房神話，全球開出亮眼成績，香港上映踏入第7天，總票房截至中午已破3600萬港元，相信本周末的聖誕假期將會進一步刺激入場人數及票房成續。《阿凡達：水之道》集合最先進特技帶來完美的視覺效果，除了海底世界震撼眼球，片中每位角色的動態表情同樣令人嘆為觀止，今次更加入多個新角色，當中不乏影壇大前輩及奧斯卡影后，尤其是主角積Jake一家的養女卡娜Kiri就最具話題，事關今次找來上集已經登場的《異形》(Alien)女星薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)作驚喜演出。
森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldaña)今次回歸擔任主角Jake和妮蒂莉Neytiri，兩人的二子洛亞Lo’ak由童星出身的21歲演員Britain Dalton飾演，而年屆73歲的薛歌妮韋花，就為電腦技術化身少女卡娜Kiri，而史提芬朗(Stephen Lang)擔任反派的戈維治上校Quaritch，今次也以納威人形態登場，還有重磅加盟的金像影后琦溫斯莉(Kate Winslet)和奇里夫寇蒂斯(Cliff Curtis)，二人扮演麥格拿族首領湖奈Ronal及多露華里Tonowari，而19歲新世代女星Bailey Bass則演二人女兒泰里雅Tsireya。