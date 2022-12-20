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娛樂
2022-12-20 16:12:18

阿凡達2｜真人角色大比拼 73歲薛歌妮韋花化身少女最驚喜

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森禾霍頓、素兒莎丹娜回歸演出《阿凡達：水之道》。

森禾霍頓、素兒莎丹娜回歸演出《阿凡達：水之道》。

殿堂級導演占士金馬倫(James Cameron)的最新力作《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)，成為本年度壓軸猛片，延續第一集《阿凡達》的票房神話，全球開出亮眼成績，香港上映踏入第7天，總票房截至中午已破3600萬港元，相信本周末的聖誕假期將會進一步刺激入場人數及票房成續。《阿凡達：水之道》集合最先進特技帶來完美的視覺效果，除了海底世界震撼眼球，片中每位角色的動態表情同樣令人嘆為觀止，今次更加入多個新角色，當中不乏影壇大前輩及奧斯卡影后，尤其是主角積Jake一家的養女卡娜Kiri就最具話題，事關今次找來上集已經登場的《異形》(Alien)女星薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)作驚喜演出。

 

 

森禾霍頓演主角Jake 素兒莎丹娜回歸演Neytiri

森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldaña)今次回歸擔任主角Jake和妮蒂莉Neytiri，兩人的二子洛亞Loak由童星出身的21歲演員Britain Dalton飾演，而年屆73歲的薛歌妮韋花，就為電腦技術化身少女卡娜Kiri，而史提芬朗(Stephen Lang)擔任反派的戈維治上校Quaritch，今次也以納威人形態登場，還有重磅加盟的金像影后琦溫斯莉(Kate Winslet)和奇里夫寇蒂斯(Cliff Curtis)，二人扮演麥格拿族首領湖奈Ronal及多露華里Tonowari，而19歲新世代女星Bailey Bass則演二人女兒泰里雅Tsireya

Jake一家的養女Kiri由薛歌妮韋花驚喜演出。

Jake一家的養女Kiri由薛歌妮韋花驚喜演出。

洛亞 Lo’ak (Britain Dalton)

21歲演員Britain Dalton飾演Lo’ak Britain Dalton

卡娜Kiri（薛歌妮韋花）

Jake一家的養女Kiri由薛歌妮韋花驚喜演出。 薛歌妮韋花

戈維治上校Quaritch（史提芬朗）

戈維治上校Quaritch（史提芬朗） 史提芬朗

湖奈Ronal （琦溫斯莉）

湖奈Ronal （琦溫斯莉） 琦溫斯莉

多露華里Tonowari（奇里夫寇蒂斯）

奇里夫寇蒂斯化身Tonowari 奇里夫寇蒂斯

泰里雅Tsireya (Bailey Bass)

19歲新世代女星Bailey Bass演Tsireya Bailey Bass
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