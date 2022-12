占士金馬倫(James Cameron)神級代表作《阿凡達》(Avatar),自2009年上映後相隔13年,續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)終於上映,在影迷苦等多年,占士金馬倫再次為觀眾帶來奇幻浩瀚的視覺震撼,並已完成4部續集的拍攝。香港已在本周三開畫,本地有戲院以IMAX巨幕3D版本上映,票價平均達200多港元,最貴索價更接近300港元一張,但仍未有影響影迷入場意欲,IMAX場次周末預售出現一片紅海,該片錄得理想票房也是預期之內,首天在港即勁收逾300萬,連日來票房拋離其他電影,一馬當先登上單日票房榜首,截至今天上午已累積逾1,045萬港元,速破千萬大關。

每次當有矚目大片上映,自然引起廣大影迷熱烈討論,《阿凡達:水之道》亦不例外,對於超過三小時片場的精彩畫面,以頂尖特技帶來震撼視覺,尤其是置身在奇幻海洋世界,加上緊湊劇情,雖然已經是全無悶場,但網上評語仍是有讚有彈,令《阿凡達:水之道》成為本年度壓軸的最具話題之作。