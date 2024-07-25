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娛樂
2024-07-25 16:04:03

阿Mo傷勢漸有好轉 SoChing終外出透氣 穿泳裝同陽光玩遊戲

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心情愉悅的SoChing，到沙灘自拍放鬆。

前女團COLLAR成員SoChing(蘇芷晴)，可能因為男朋友李啟言(Mo)近日康復進展理想，因此心情愉悅，有心情出外透透氣。近日她就在個人社交平台，分享到海灘與陽光玩遊戲的照片和影片。

與一男一女朋友汴灘放鬆的SoChing，上多張身穿三點式泳裝的美照，在陽光下展現活力，她又在帖文中寫道：「Thank you lord for the nice weather, good quality time and great friends what a beautiful day(感謝主賜給我們晴朗天氣、優質時間和友愛的朋友，多美好的一天)」文中看出經過小休的SoChing，心情愉快了很多。

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SoChing與一男一女朋友，到沙灘同陽光玩遊戲。

與一男一女朋友汴灘放鬆的SoChing，上多張身穿三點式泳裝的美照，在陽光下展現活力，她又在帖文中寫道：「Thank you lord for the nice weather, good quality time and great friends what a beautiful day(感謝主賜給我們晴朗天氣、優質時間和友愛的朋友，多美好的一天)」文中看出經過小休的SoChing，心情愉快了很多。

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So Ching的男友阿Mo2022728日在MIRROR演唱會上受重傷已接近兩年，雖然康復過程艱難，但So Ching一直不離不棄，在旁悉心照顧男朋友，近日在阿Mo爸爸李盛林牧師的代禱信中，了解阿Mo傷勢佔有好轉，可能因此給So Ching帶來正面能量。

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