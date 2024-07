阿Mo傷勢漸有好轉 SoChing終外出透氣 穿泳裝同陽光玩遊戲

前女團COLLAR成員SoChing(蘇芷晴),可能因為男朋友李啟言(阿Mo)近日康復進展理想,因此心情愉悅,有心情出外透透氣。近日她就在個人社交平台,分享到海灘與陽光玩遊戲的照片和影片。

與一男一女朋友汴灘放鬆的SoChing,上多張身穿三點式泳裝的美照,在陽光下展現活力,她又在帖文中寫道:「Thank you lord for the nice weather, good quality time and great friends what a beautiful day!(感謝主賜給我們晴朗天氣、優質時間和友愛的朋友,多美好的一天)」文中看出經過小休的SoChing,心情愉快了很多。