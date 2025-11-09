陳卓賢開騷條件係要夠歌 腳傷未好腫住拍MV

陳卓賢（Ian）昨日（8日）到西九出席《自由爵士音樂節 2025》，一連兩場的演出吸引大批Hellosss支持。Ian在第二場演出更額外清唱多首自己的歌曲。Ian表示今次的演出，令他覺得跟Hellosss的距離好近，很想跟他們傾偈，而且唱到很多自己喜歡的爵士樂。 他說：「我覺得今次幾好玩，因為可以唱到好多平時唔會唱嘅歌，自己開show都未必會有一part唱呢類型嘅歌。自己細個成日聽呢啲歌，我就覺得好好玩。呢啲歌去到今時今日都會覺得好Hit，唔會覺得話係一個上世紀嘅歌。」

提到不少歌迷叫他快些開騷及出碟，Ian表示會努力向公司極力爭取。他說：「公司都有問嚟緊有冇目標或者諗法，我當然係極力爭取（開騷），但係我想開騷之前可以出一隻大碟，我依家唔夠新歌，排唔到一個全新嘅主題或者故事，我就覺得唔係好夠誠意。我係想有好多新歌，排到新嘅故事主題、有新嘅畫面呈現俾大家，係我想做嘅嘢多啲。開騷之前可以出一隻大碟會比較緊要啲，至少起碼要寫10首歌。」問到公司有沒有甚麼表示，他稱暫時沒有甚麼feedback。