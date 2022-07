陳卓賢Ian傳被半雪藏 魯庭暉借「雪櫃冷笑話」高招回應

MIRROR成員陳卓賢(Ian)早前被傳因脾氣與態度問題遭公司冷待「半雪藏」,繼經理人花姐以一句「GOSSIP DIES WHEN IT HITS A WISE PERSON'S EARS GAME OVER. (謠言止於智者)否認傳聞後,Ian所屬的MakerVille 高層魯庭暉昨日在IG上戴一段親手拍攝的「Fan Cam」影片,「高招」回應Ian被雪藏一事,建議花姐與Ian齊齊做「小薯茄」的節目說過《雪櫃冷笑話》。而Ian亦有留言回應,自言曾上該節目說冷笑話。