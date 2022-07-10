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娛樂
2022-07-10 11:24:10

陳卓賢Ian傳被半雪藏 魯庭暉借「雪櫃冷笑話」高招回應

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Ian的代言廣告一個接一個，早前出席品牌活動笑容親切，卻被傳遭公司冷待。 向來關注旗下藝人的魯生幽默回應雪藏Ian的傳聞。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)早前被傳因脾氣與態度問題遭公司冷待「半雪藏」，繼經理人花姐以一句GOSSIP DIES WHEN IT HITS A WISE PERSON'S EARS GAME OVER. (謠言止於智者)否認傳聞後，Ian所屬的MakerVille 高層魯庭暉昨日在IG上戴一段親手拍攝的「Fan Cam」影片，「高招」回應Ian被雪藏一事，建議花姐與Ian齊齊做「小薯茄」的節目說過《雪櫃冷笑話》。而Ian亦有留言回應，自言曾上該節目說冷笑話。

 

魯生上載Ian的表演片段，建議花姐和Ian齊齊說雪櫃冷笑話，Ian亦有以冷笑話回應。 有鏡粉考古找到當年Ian、Edan和Jer表演後的合照。

建議花姐Ian講《雪櫃冷笑話》

魯庭暉憶述自己在MakerVille、ViuTV及nowTV工作之前，曾在「黃頁」工作的經歷，上載一段Ian在台上自彈自唱，與隊友Edan(呂爵安)與阿Jer(柳應廷)合唱《情非得已》的影片。魯生提到影片是《全民造星》完賽後、MIRROR正式成軍前的表演，他親手以「Fan Cam」拍攝的表演片段：「嗰陣時冇燈牌，冇尖叫，冇媒體，冇報道，冇人知，冇人講，冇人理。」

魯生想到網台「小薯茄」的節目《雪櫃冷笑話》，每集節目邀請成員或嘉賓對著雪櫃說冷笑話，他說到：「我尋日諗到個畫面，令我諗翻起呢條片，跟住我就message呀花(花姐)，我同佢講：喂好笑喎，我諗到個畫面呀，不如你同Ian一齊去做一次雪櫃冷笑話。」Ian則留言回應：「魯生，冷笑話我有，你知唔知點解戰狼300本身係有戰狼800，但最後點解得番300？因為伍佰去咗唱歌。」

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