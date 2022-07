現年43歲的台灣女星陳喬恩今年三月與小她9年的大馬富二代曾偉昌(Alan)結婚,二人於早年拍攝內地綜藝節目《女兒們的戀愛》時假戲真做而撻着。昨日 (29日)是二人的拍拖3周年紀念日,兩夫妻分別在社交網高調放閃。

陳喬恩貼出合照,相中見二人頭貼頭,笑容燦爛,相當幸福,並甜蜜寫道:「三年前的今天我們相遇了,三年後的今天我變成你太太了,我說你真是上輩子修來的福氣哎!」而老公Alan亦分享了二人出海的合照,並留言:「Today was the day we first met.」陳喬恩冧爆留言:「老公3周年快樂」,不少網民紛紛留言催促二人:「早日生B」。