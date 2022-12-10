陳奕迅演唱會｜曾擔心瞓咗起唔到身 Eason：spend time with each others 已經好感動

陳奕迅(Eason)25場紅館演唱會《Fear and Dreams》昨晚(9日)開鑼，演唱會分4部分，Eason唱了20首歌，完成頭3部分才首度開腔講話，他半說笑指，「我唔係冇嘢講，想留返啲氣唱歌，其實我知紅館睇騷習慣唱幾首歌，歌手就會講兩句……」他認真表示，在設定演唱會rundown時，發現自己有太多話想說，向來不習慣分享沉重感受，最後決定將想說的都放在歌曲中，「其實我最想講嘅係，多謝你哋。」
他表示，當唱到《人生馬拉松》、《請相信我》等歌曲時，已見觀眾想站起身又不敢，聽到大家的呼歡支持聲，實在太開心，見到觀眾好熱情，好想互動一齊玩，「其實最開心係可以跟大家一齊，最好的禮物是spend time with each other ，已經好感動！可能年紀大咗，特別容易喊。」
等足3年 終如願開騷
他表示，以前一直忙著出碟開騷，沒有停過下來，沒時間去思考，3年前今日未ready開到騷，一直等待，開始擔心下年都無法開到，是否一定要年尾，暑假也可以嗎？思前想後，Eason 愈想愈驚：「使唔使咁應呀？Fear and Dreams？」疫情之下，全世界的人連擁抱都唔可以，但他甚麼也不想做，只想開騷完成這個事，「後來愈諗愈驚，甚至去到一個地步，驚瞓覺之後，第二日起唔到身，其實我向來樂觀，但有一晚真係諗，如果起唔身咁點？有甚麼要交帶，電話密碼使唔使話俾人知？銀行啲錢點算？捐錢？」其實大家都驚，點算？惟一辦法是去不去想，大家的控制慾愈來愈強，其實冇咩嘢控制到！最緊要係呢刻，先係最真實！」接著演唱會進入第4部份，Eason唱出《致明日的舞》和《七百年後》等，觀眾都企起身，不時和唱，全場氣氛高漲。