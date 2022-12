陳奕迅演唱會｜曾擔心瞓咗起唔到身 Eason：spend time with each others 已經好感動

陳奕迅(Eason)25場紅館演唱會《Fear and Dreams》昨晚(9日)開鑼,演唱會分4部分,Eason唱了20首歌,完成頭3部分才首度開腔講話,他半說笑指,「我唔係冇嘢講,想留返啲氣唱歌,其實我知紅館睇騷習慣唱幾首歌,歌手就會講兩句……」他認真表示,在設定演唱會rundown時,發現自己有太多話想說,向來不習慣分享沉重感受,最後決定將想說的都放在歌曲中,「其實我最想講嘅係,多謝你哋。」

他表示,當唱到《人生馬拉松》、《請相信我》等歌曲時,已見觀眾想站起身又不敢,聽到大家的呼歡支持聲,實在太開心,見到觀眾好熱情,好想互動一齊玩,「其實最開心係可以跟大家一齊,最好的禮物是spend time with each other ,已經好感動!可能年紀大咗,特別容易喊。」