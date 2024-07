「溫暖分享暫時失意的你」

短片中的Eason身旁有人為他戴上派對帽子,又遞上插了蠟燭的cup cake,Eason開心吹熄後即時做出許願手勢。他留言:「我很慶幸每每遇到挫折嘅時候,都會有好多好多人給予我關懷同埋鼓勵。我願望,可以將呢啲溫暖,分享俾暫時失意嘅你哋。Take a deep breath, let it out reeeeeeeeal slow. Look up! We do this together!! 最後我想借呢個機會,感謝愛護我嘅朋友。我都愛你哋!」