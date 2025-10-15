陳安立擔任澳門「NBA球迷日」主持 獲NBA球星馬貝利follow成就解鎖

陳安立今日(15日)聯同ROVER四子出席全新綜藝節目《ROVER綜藝咁樣樣》記者會，談到與ROVER合作，他笑言有愛有恨，愛是因為自覺年輕了，恨是要經常提點他們，「因為佢哋之前靠自己摸索，好多基本嘢佢哋都唔知，會做錯，所以好激心。」問到可有狠罵四子，他坦言，「我太仁慈，成日俾人話慈母多敗兒。所以節目都剪多咗我惡嘅一面，希望能夠表達嚴厲就能提升佢哋能力，但我傾向俾多啲情緒價值，俾信心佢哋。」他自言未必經常出鏡，但全程都陪玩，他認為對年輕一代，鬧未必有用，反而鼓勵更有推動作用。

193郭嘉駿做「金主爸爸」 Brian又大爆四子之一，王希晉最容易被情緒價值影響，「佢係水造，以前打籃球都係好感性，好容易勾起自己情緒會喊。」談到他與希晉在完成節目《公司逼我打籃球》後，跟193郭嘉駿等成員繼續組成《愛晴當入樽》並進行比賽，「其實3爺係骨𠏉，但佢實在太忙，最後一場先出現，但係落唔到場，(經常放飛機？)其實佢係金主，夾咗錢報聯賽但冇嚟打，希望下一季三爺都繼續支持。」



工作在身 未能集郵 談到早前於澳門參與「NBA球迷日2025」，Brian坦言心情好興奮，他表示從小也沒有追星，唯獨會追NBA救星，「今次係夢想成真，雖然10年前都去過，但嗰時係主播身份，但令次係做大會主持，好似升咗level。」問到可有集郵時，他自言始終有工作在身，不方便集郵，但就透露其後主持另一活動後，獲美國球星馬貝利(Stephon Marbury)追蹤其IG，可謂成就解鎖，他興奮在IG限時動態分享，「好正！我都有DM佢。」至於最想集郵的球星，Brian就表示是Kevin Garnett(奇雲加納特)，「其實嗰日佢都在場，但冇機會可遇到佢影相。我細個會模仿佢打法，甚至讀書考公開試入大學，好辛苦，攞佢個figure喺枱頭，免勵自己一定要入大學。」