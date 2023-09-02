陳慧琳對50大關零感覺 讚Anson Lo跳舞好出色

Kelly於1994 年由美國回港放暑假時，客串拍攝張學友的音樂錄像。她記憶猶新，稱對方沒架子，還跟她拍照談話。學友最近在演出時因耳水不平衡在台上滑倒，Kelly 稱不會特別致電問候。「不要煩他了，如果全部歌手都給他打電話就不得了，內心問候已經足夠。」原來Kelly 也曾於表演時發生小意外。「有一次在紅館演出時安哥，要很快更換衣服，突然腳趾尾的趾甲整塊甩掉！當時我沒有時間去想腳趾是否痛，只大喊『走呀！衝呀！』在台上還要跳舞，當時不覺痛，幸好並非穿著露趾鞋，而是穿靴。

今年Kelly強勢回歸樂壇。她指以前放暑假一家人會外出旅遊約十天，今年工作多，只帶了小朋友去新加坡兩、三天陪她錄音。她稱小朋友只知媽媽是歌手，更會問她「『那些人走來跟你拍照，你也有粉絲嗎？」今個月13日是Kelly的51歲生日，因為要為月底在澳門舉行的演唱會排練，未有特別慶祝，她說：「生日本來好快樂，但又大一歲了就感到不快樂。到時應該在練習中度過，因為演唱會舉行在即。我一般不怎樣慶祝生日，事關平日已經夠熱鬧，生日可以平靜一點。去年50歲我沒有特別慶祝，50大關沒甚麼特別，身體也沒有大變化。其實40多歲時會想50歲會怎樣，50歲時又怕60歲，到了60應該也一樣沒甚特別，不會似想像中那麼差。」她透露今次的歌衫有些像泳衣加上一件袍，高叉的，很有氣勢。她說：「不過我不知自己能否穿上。不是怕丈夫反對，而是怕過不了自己一關。20幾歲時不穿，忽然50歲才穿，是否有問題？（人家會否）以為我是露體狂？如果我接受不到，他們（團隊）會有辦法的，我很有信心。未來我會繼續追求快樂，希望遇到更多好人好事。」

Kelly早前擔任Anson Lo盧瀚霆演唱會嘉賓，兩人非常合拍。Kelly憶述：「他曾替我在歌曲《打字機》的音樂錄像中伴舞。他的笑容很好，樣子很特別和易記。當時他梳了一個『蛋撻頭』，像60年代的人，入型入格。雖不算熱情，但十分有禮貌，是個有少少害羞的年輕人。他跳舞出色毫無疑問，跳舞是他呼吸的一部份，但我不知道他還會唱歌。他開演唱會，我鼓勵他不要給自己太大壓力，所有觀眾都是因為喜歡你才會來，不要有壓力，最重要做得開心。心態和身心是最重要的。」