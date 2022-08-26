陳法拉再接荷李活大製作 參演2024年新片《哥斯拉大戰金剛2》

陳法拉進軍荷李活已先後參演多齣話題作，先在影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的前年HBO劇集《無所作為》（The Undoing）中亮相，去年更在Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中有亮眼演出，法拉飾演主角尚氣母親，又與梁朝偉有武打對手戲，該片令她在全球的知名度大增，還成功帶旺事業，今年播出的HBO迷你劇《迷離劫》（Irma Vep），法拉亦有份演出。