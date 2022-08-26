陳法拉再接荷李活大製作 參演2024年新片《哥斯拉大戰金剛2》

陳法拉進軍荷李活已先後參演多齣話題作，先在影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的前年HBO劇集《無所作為》（The Undoing）中亮相，去年更在Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中有亮眼演出，法拉飾演主角尚氣母親，又與梁朝偉有武打對手戲，該片令她在全球的知名度大增，還成功帶旺事業，今年播出的HBO迷你劇《迷離劫》（Irma Vep），法拉亦有份演出。
近日有美媒爆料指，陳法拉將演出2024年上映的大製作電影《哥斯拉大戰金剛2》（Godzilla vs. Kong2），同片還有主演真人版《美女與野獸》（Beauty and the Beast）的「野獸」男星Dan Stevens，而在去年上映的《哥斯拉大戰金剛》中演出的英國女星Rebecca Hall與黑人演員Brian Tyree Henry，目前亦落實會回歸演出續集。
《哥斯拉大戰金剛》於2021年春天全球上映，起用瑞典型男Alexander Skarsgard、《怪奇物語》（The Stranger Things）的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）及日本紅星小栗旬等演出，更以香港維港作為戰場，票房成績勁收4.6億美元（約36億港元）。