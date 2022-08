陳法拉再接荷李活大製作 參演2024年新片《哥斯拉大戰金剛2》

陳法拉進軍荷李活已先後參演多齣話題作,先在影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)主演的前年HBO劇集《無所作為》(The Undoing)中亮相,去年更在Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中有亮眼演出,法拉飾演主角尚氣母親,又與梁朝偉有武打對手戲,該片令她在全球的知名度大增,還成功帶旺事業,今年播出的HBO迷你劇《迷離劫》(Irma Vep),法拉亦有份演出。