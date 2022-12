陳法拉進軍荷李活取得不俗成績,近日她低調返港,見她日前已在IG限時動態分享珠寶商送來的聖誕禮物,昨日她再應渣打銀行邀請到K11 MUSEA出席尊貴客戶私人活動,一齊整聖誕節飾物,原來法拉已兩年未有回港,今次可算是她闖美成功後「衣錦還鄉」。

40歲的法拉貴為人母仍保養得宜,近年專注發展荷李活市場,先後參演了多齣話題作,前年播出由妮歌潔曼(Nicole Kidman)主演的HBO劇集《無所作為》(The Undoing),便成了法拉首套踏足美劇界的出道作,去年更憑住Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功躋身荷李活影壇,早前更宣布接拍2024年上映的大製作電影《哥斯拉大戰金剛2》(Godzilla vs. Kong2),跟真人版《美女與野獸》(Beauty and the Beast)男主角Dan Stevens初結片緣。另外,早前播出的HBO迷你劇《迷離劫》(Irma Vep),法拉亦有份演出。