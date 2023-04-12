隱形戰隊｜劉佩玥劉穎鏇狂被糟質 阿Moon慘遭強姦兼活埋

劉穎鏇 何慈茵打鬥精彩

昨日劇情提到，鏗少聯同陳展鵬的手下「暴龍」易宇航及「拳霸」何慈茵，捉走了Moon及劉穎鏇。二人被吊起兼施以水刑，之後又被困車內遭鏗少用泥頭車猛撞，畫面極盡官能刺激。劉穎鏇一度鬆綁，原打算與Moon一齊逃離，可惜最後Moon跌出車廂之後昏迷，劉穎鏇被困在車內，更險些活生生燒死。其後陳山聰成功救走劉穎鏇，可惜最後她因為重傷而昏迷。

此外，劉穎鏇與何慈茵的更衣室大戰亦成網民大讚場口之一。擅長營造緊張氣氛的Jazz，先是大頭close up邢風察覺有異的表情，及何慈茵拿著暗殺武器步入更衣室，之後二人大打出手，並由Locker一直打至長櫈位置；原本一直處於下風的何慈茵，其間將暗殺武器換成Tactical Pen，並成功吼準Tiffany虛位下手將其制服。由於整個場口節奏緊湊、拳來拳往，網民都留言大讚好睇：「兩位都好有型」、「實戰何慈茵一定打贏，不過劉穎鏇都操得好Fit」、「如果真打，我買何贏」，更有網民力指何是「最強打女」。