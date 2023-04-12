隱形戰隊｜劉佩玥劉穎鏇狂被糟質 阿Moon慘遭強姦兼活埋

由文偉鴻（Jazz）監製，馬國明、陳山聰、劉佩玥(Moon)及劉穎鏇等主演的《隱形戰隊》踏入結局篇，昨日播出的一集，Moon及劉穎鏇這對「雙劉」組合狂被奸角鏗少（阮浩棕飾）折磨，搞到一眾網民看到咬牙切齒，更罵監製文偉鴻太過份，心痛兩女遭遇。
劉穎鏇何慈茵打鬥精彩
昨日劇情提到，鏗少聯同陳展鵬的手下「暴龍」易宇航及「拳霸」何慈茵，捉走了Moon及劉穎鏇。二人被吊起兼施以水刑，之後又被困車內遭鏗少用泥頭車猛撞，畫面極盡官能刺激。劉穎鏇一度鬆綁，原打算與Moon一齊逃離，可惜最後Moon跌出車廂之後昏迷，劉穎鏇被困在車內，更險些活生生燒死。其後陳山聰成功救走劉穎鏇，可惜最後她因為重傷而昏迷。
此外，劉穎鏇與何慈茵的更衣室大戰亦成網民大讚場口之一。擅長營造緊張氣氛的Jazz，先是大頭close up邢風察覺有異的表情，及何慈茵拿著暗殺武器步入更衣室，之後二人大打出手，並由Locker一直打至長櫈位置；原本一直處於下風的何慈茵，其間將暗殺武器換成Tactical Pen，並成功吼準Tiffany虛位下手將其制服。由於整個場口節奏緊湊、拳來拳往，網民都留言大讚好睇：「兩位都好有型」、「實戰何慈茵一定打贏，不過劉穎鏇都操得好Fit」、「如果真打，我買何贏」，更有網民力指何是「最強打女」。
Moon「0秒強姦」
至於Moon的情況亦不好受，再次被鏗少等人擄走，被鏗少強姦之餘更慘遭活埋，性命與躺在醫院昏迷不醒的邢風同樣危在旦夕。不過，Moon被強姦的畫面只見到她被毛巾塞口，鏗少簡單幾句對白加近鏡拉開褲鏈之後，便告完成。網民笑言是「0秒強姦」。
另外，無綫公布收視，《隱形戰隊》跨平台直播收視取得最高23.6點（152萬觀眾），成為上周收視榜首節目，周日晚播映綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》競爭已到白熱化，最高收視20.9點（135萬觀眾）。