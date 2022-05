雙生陌生人｜陳庭欣與富貴男友屢傳婚訊 由屋邨升呢住三千呎洋房

陳庭欣

2010年港姐冠軍陳庭欣(Toby)唔經唔覺入行12年,多年來主要都係做主持,雖然拍劇集機會唔算多,不過喺《法網狙擊》色誘謝天華、《致命復活》中飾演郭晉安小三後慘遭侵犯、《踩過界》中飾演跨性別人士潘安(Annie)等都備受網民關注。近日陳庭欣喺無綫新劇《雙生陌生人 》飾演嘅Kate,誤會扮演小提琴家馬范范(黃俊豪飾)係佢失蹤咗五年嘅男朋友,情不自禁更向對方獻吻,點知唔小心撞爛對方嘅名貴小提琴,而鬧上法庭。喺法庭上,佢終認清黃俊豪唔係佢失蹤男友,聲淚俱下接受失蹤男友已離世亦向黃俊豪道歉。依場戲陳庭欣演得好虐心令人痛心,獲觀眾大讚演技有進步!

陳庭欣感情生活比演藝事業精彩好多,陳庭欣曾與翟威廉地下情拍拖5年,之後因看不到二人有將來而分手,之後同律師唐偉倫(Warren)拍拖。2018年佢同擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源 (Benny)一齊,生活變得越來越富貴,由屋邨搬到超過3000呎嘅沙田九肚山洋房,屋企裝修豪華,勁高樓底放上巨型燈飾,大理石大圓餐桌,仲有天台、車庫及花園。二人拍拖後經常高調放閃,2019年Benny更投資1,200萬俾陳庭欣開設健身中心,不過兩人感情出現暗湧,Benny試過同其他人傳緋聞,亦指佢同陳庭欣好友阿Yu有染。之後,有傳男方為咗氹Toby,送咗一個位於黃大仙價值千萬嘅單位,而Toby亦相信Benny唔會出軌,喺IG上載合照放閃,證明其正印地位好穩陣。

有知情人士指陳庭欣心急嫁入豪門,就算男友被揭花弗,佢都只好忍氣吞聲,仲話佢喺男友嘅公司及健身公司都有線眼,佢就算一早收到風都唔敢問男友,唯有自己得閒就去踩場。直到事件爆出後,Toby好唔開心,返TVB開工都冇厘神氣,有苦自己知。網民對於佢屢次傳出結婚消息,直指佢入豪門嘅夢未必可以成真。不過Toby就表示自己唔太鍾意小朋友,再加上男友離過婚嘅關係,所以佢冇諗過結婚。

