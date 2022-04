而海報中以「THE ONE IS NOT THE ONLY」的標題帶出「女雷神」,本片由 Taika Waititi 回歸執導,故事根據漫畫版描寫Jane Foster在罹患乳癌後成為女雷神,手持武器為「雷神之鎚」(Mjolnir),意味著繼承雷神的神力,同時肩負起修復「雷神之鎚」的責任。

▼在前日釋出的預告中,片尾有妮妲莉扮演「女雷神」的鏡頭。▼