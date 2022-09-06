韓國先生2022選舉賽果出爐 37位爆肌男宣傳照大派冰淇淋 package激正

2022年韓國先生（Mister International Korea Pageant）日前（8月31日）舉行總決賽，從37位選美先生中選出共8名得獎者，包括冠軍1名、亞軍2名、季軍3名及殿軍2名；冠軍為28歲金希元。今次參賽者中，年齡最小只有20歲，大學生以外，仲有牙醫、物理治療師、工程師、機師、公務員等，加上每位都擁有大胸肌及腹肌，package一流！主辦單位更大派福利，安排一班參賽者只著上白色三角內褲拍照，畀觀眾眼睛大吃冰淇淋，不過就有網民話佢哋撞晒樣。即睇Oppa們嘅爆肌照！

韓國先生2022得獎者

韓國先生2022冠軍：金希元

金希元勇奪韓國先生冠軍，曾經係足球員嘅佢因傷而被逼退役，繼而成為模特兒，又有「大隻版金秀賢」之稱；而金希元表示希望朝演員夢想進發。

年齡：28

身高：182cm

體重：70kg

職業：足球運動員、模特兒

參賽宣言：It is never too late to be what you might have been.

韓國先生2022亞軍：金裕秀

年齡：27

身高：178cm

體重：66kg

職業：音樂家、私人健身教練

參賽宣言：Let’s become better today than yesterday’s me.

韓國先生2022亞軍：李龍宇

年齡：32

身高：184cm

體重：76kg

職業：機師

參賽宣言：Don’t think, just do it.

韓國先生2022季軍：洪碩珍

年齡：23

身高：178cm

體重：69kg

職業：大學生、演員

參賽宣言：Let’s not regret it!

韓國先生2022季軍：柳秉恩

年齡：23

身高：187cm

體重：78kg

職業：大學生

參賽宣言：Everything depends on your mind.

韓國先生2022季軍：金鎮旭

年齡：27

身高：183cm

體重：78kg

職業：時裝公司總經理

參賽宣言：JUST DO IT!

韓國先生2022殿軍：李元榮

年齡：28

身高：180cm

體重：67kg

職業：電腦程式開發人員

參賽宣言：No sweat, No sweet.

韓國先生2022殿軍：金尚勳

年齡：26

身高：182cm

體重：82kg

職業：水手

參賽宣言：You can do whatever you set your mind to.

即睇韓國先生2022參賽者！