韓國先生2022選舉賽果出爐 37位爆肌男宣傳照大派冰淇淋 package激正

2022年韓國先生(Mister International Korea Pageant)日前(8月31日)舉行總決賽,從37位選美先生中選出共8名得獎者,包括冠軍1名、亞軍2名、季軍3名及殿軍2名;冠軍為28歲金希元。今次參賽者中,年齡最小只有20歲,大學生以外,仲有牙醫、物理治療師、工程師、機師、公務員等,加上每位都擁有大胸肌及腹肌,package一流!主辦單位更大派福利,安排一班參賽者只著上白色三角內褲拍照,畀觀眾眼睛大吃冰淇淋,不過就有網民話佢哋撞晒樣。即睇Oppa們嘅爆肌照!

韓國先生2022得獎者

韓國先生2022冠軍:金希元

金希元勇奪韓國先生冠軍,曾經係足球員嘅佢因傷而被逼退役,繼而成為模特兒,又有「大隻版金秀賢」之稱;而金希元表示希望朝演員夢想進發。

年齡:28

身高:182cm

體重:70kg

職業:足球運動員、模特兒

參賽宣言:It is never too late to be what you might have been.

韓國先生2022亞軍:金裕秀

年齡:27

身高:178cm

體重:66kg

職業:音樂家、私人健身教練

參賽宣言:Let’s become better today than yesterday’s me.

韓國先生2022亞軍:李龍宇

年齡:32

身高:184cm

體重:76kg

職業:機師

參賽宣言:Don’t think, just do it.

韓國先生2022季軍:洪碩珍

年齡:23

身高:178cm

體重:69kg

職業:大學生、演員

參賽宣言:Let’s not regret it!

韓國先生2022季軍:柳秉恩

年齡:23

身高:187cm

體重:78kg

職業:大學生

參賽宣言:Everything depends on your mind.

韓國先生2022季軍:金鎮旭

年齡:27

身高:183cm

體重:78kg

職業:時裝公司總經理

參賽宣言:JUST DO IT!

韓國先生2022殿軍:李元榮

年齡:28

身高:180cm

體重:67kg

職業:電腦程式開發人員

參賽宣言:No sweat, No sweet.

韓國先生2022殿軍:金尚勳

年齡:26

身高:182cm

體重:82kg

職業:水手

參賽宣言:You can do whatever you set your mind to.

即睇韓國先生2022參賽者!