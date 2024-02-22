飯戲攻心2｜衝破3,000萬票房 胡楓羅蘭黎彼得落區謝票宣佈長者免費睇

賀歲港產片《飯戲攻心2》衝破3,000萬票房，今日（22日）「飯團」長老胡楓（修哥）、羅蘭姐、黎彼得、堂細佬胡子彤以及導演陳詠燊（Sunny）來到觀塘戲院跟觀眾見面和謝票，與觀眾近距離接觸，大玩有獎遊戲，送出開運風車以及簽名海報，希望將好運繼續帶給廣大市民，並宣布長者免費睇《飯戲攻心2》。
Sunny感謝大家支持《飯戲攻心2》：「希望大家喜歡、睇得開心、感動，最緊要有開心的新年氣氛，祝每一位身體健康。」修哥則大讚這部戲是導演的誠意之作，更講到新年期間開心有仔女、孫、曾孫們來拜年，亦有派出大利是，大家都好開心。
羅蘭姐同樣多謝導演以及各位觀眾的支持，她說：「相信大家都有感受到這部戲的各種情感，會有感動亦會有心酸，全靠導演的一番心思。睇到粉絲話自己多次入場都好開心，自己有段時間成日睇早場，不過早前因疫情影響而減少，而家可以入戲院睇戲好開心。」
黎彼得搞笑講到：「我都好耐冇拍戲，這部戲冇得頂，估唔到續集翻轉來做，在粵港澳湛、全世界都有好口碑。早前東莞朋友打俾我大讚部戲好睇，希望之後開續集，在此送個戲名俾導演，下集可以用《安樂茶飯》，大家都有得食安樂電影公司的茶飯。」此外提及演唱經典金曲〈Monica〉的張繼聰時，黎彼得即時大讚對方聰明兼IQ爆棚，好鍾意佢又唱得唔錯，他笑指：「如果張國榮仲在生佢機會就較少，現在就巴閉，我俾89分佢，俾啲空間佢。」
早前子彤曾提及唔知自己點解係修哥個仔，今日趁着Sunny在場即時拆解疑惑，Sunny解釋：「這個家族相當神奇，子彤的年紀竟然是修哥的兒仔。唔知大家有冇留意到戲中對白，其實修哥係個不羈的浪子，當中有一句對白講道『我早幾年做老襯』，所以修哥在戲中不同年紀都有老婆和女朋友，好厲害，所以有個咁細的仔好合理。」子彤：「希望之後再合作，瘋狂叫修哥做老竇，等緊佢封大利是。」