飯戲攻心2｜衝破3,000萬票房 胡楓羅蘭黎彼得落區謝票宣佈長者免費睇

Sunny感謝大家支持《飯戲攻心2》：「希望大家喜歡、睇得開心、感動，最緊要有開心的新年氣氛，祝每一位身體健康。」修哥則大讚這部戲是導演的誠意之作，更講到新年期間開心有仔女、孫、曾孫們來拜年，亦有派出大利是，大家都好開心。

羅蘭姐同樣多謝導演以及各位觀眾的支持，她說：「相信大家都有感受到這部戲的各種情感，會有感動亦會有心酸，全靠導演的一番心思。睇到粉絲話自己多次入場都好開心，自己有段時間成日睇早場，不過早前因疫情影響而減少，而家可以入戲院睇戲好開心。」

黎彼得搞笑講到：「我都好耐冇拍戲，這部戲冇得頂，估唔到續集翻轉來做，在粵港澳湛、全世界都有好口碑。早前東莞朋友打俾我大讚部戲好睇，希望之後開續集，在此送個戲名俾導演，下集可以用《安樂茶飯》，大家都有得食安樂電影公司的茶飯。」此外提及演唱經典金曲〈Monica〉的張繼聰時，黎彼得即時大讚對方聰明兼IQ爆棚，好鍾意佢又唱得唔錯，他笑指：「如果張國榮仲在生佢機會就較少，現在就巴閉，我俾89分佢，俾啲空間佢。」