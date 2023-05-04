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娛樂
2023-05-04 06:30:00

首發專輯銷量勝BLACKPINK LE SSERAFIM回應抄襲Rosalía指控

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K-Pop

允真稱，經過一年相處，成員間感情關係變得更加牢固。

韓國女團LE SSERAFIM於本月1日發行首張正規專輯《UNFORGIVEN》，發售首日銷量突破100萬張，刷新K-Pop女團的新紀錄。據當地樂壇人士透露，《UNFORGIVEN》首日賣出1,024,034張，超過BLACKPINK的《BORN PINK》去年創下的最高紀錄101萬張紀錄。

LE SSERAFIM成員許允真在新專輯發佈搶聽會上表示，經過一年時間的相處，讓成員們親如家人，關係更加牢固，並對成員說：「感恩有你們。」對於有網友稱新專輯主打歌中的「Unforgiven I'm a villain I'm a」一句歌詞，與西班牙歌手Rosalía的唱法和風格非常相似，隊長金采源說，「LE SSERAFIM的歌曲和創作理念，包含著我們的故事與信念，全是我們原創作品。」

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《UNFORGIVEN》已登陸各大音樂串流平台。

Nile Rodgers參與製作《UNFORGIVEN》

此外，新專輯同名主打歌《UNFORGIVEN》在韓國最大音源網站Melon百強榜排名第3，在全球最大串流平台Spotify全日榜位居第71。《UNFORGIVEN》歌曲內容鼓勵大家中於內心走自己定下的路，不需乞求任何人體諒的意志。音樂方面，《UNFORGIVEN》取樣了1966年經典西部電影《獨行俠決鬥地獄》(The Good, the bad and the ugly)的主題配樂，傳奇騷靈結他手兼音樂製作人Nile Rodgers參與演奏。

作為BTS的師妹，其經理人HYBE非常揼本為LE SSERAFIM製作歌曲與MV。
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LE SSERAFIM近日四出為《UNFORGIVEN》宣傳。

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已擁有《FEARLESS》、《ANTIFRAGILE》兩支破億歌曲的LE SSERAFIM，相信《UNFORGIVEN》會是第3首。

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