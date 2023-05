首發專輯銷量勝BLACKPINK LE SSERAFIM回應抄襲Rosalía指控

Nile Rodgers 參與製作 《UNFORGIVEN》

此外,新專輯同名主打歌《UNFORGIVEN》在韓國最大音源網站Melon百強榜排名第3,在全球最大串流平台Spotify全日榜位居第71。《UNFORGIVEN》歌曲內容鼓勵大家中於內心走自己定下的路,不需乞求任何人體諒的意志。音樂方面,《UNFORGIVEN》取樣了1966年經典西部電影《獨行俠決鬥地獄門》(The Good, the bad and the ugly)的主題配樂,傳奇騷靈結他手兼音樂製作人Nile Rodgers參與演奏。