首發專輯銷量勝BLACKPINK LE SSERAFIM回應抄襲Rosalía指控

韓國女團LE SSERAFIM於本月1日發行首張正規專輯《UNFORGIVEN》，發售首日銷量突破100萬張，刷新K-Pop女團的新紀錄。據當地樂壇人士透露，《UNFORGIVEN》首日賣出1,024,034張，超過BLACKPINK的《BORN PINK》去年創下的最高紀錄101萬張紀錄。

LE SSERAFIM成員許允真在新專輯發佈搶聽會上表示，經過一年時間的相處，讓成員們親如家人，關係更加牢固，並對成員說：「感恩有你們。」對於有網友稱新專輯主打歌中的「Unforgiven I'm a villain I'm a」一句歌詞，與西班牙歌手Rosalía的唱法和風格非常相似，隊長金采源說，「LE SSERAFIM的歌曲和創作理念，包含著我們的故事與信念，全是我們原創作品。」