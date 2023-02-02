《一屋老友記》菲菲長大了 TVB御用童星陳偲穎變身15歲長腿美少女

TVB唔少劇集劇情都會提及角色童年，又或者主角都會有仔女，呢類角色就要由一眾精叻可愛嘅童星小演員演繹。前幾年參演過劇集《一屋老友記》、《跳躍生命線》等嘅童星陳偲穎(Bianca)，唔經唔覺原來已經15歲，仲一早「息影」咗2年！

Bianca參加薛家燕嘅藝術學校獲培訓做童星，6歲開始拍劇，第一套劇集係張繼聰主演嘅《收規華》。之後仲拍過《一屋老友記》飾演菲菲，《跳躍生命線》演馬德鐘個女諾兒等等，拍過近30套劇。由於唔少角色都係女角童年版，有網民叫佢做「御用童年」！

夢想是做演員參選港姐

童星難敵青春期，陳偲穎大約2年前喺《愛回家之開心速遞》飾演潮偉（袁文傑）個女之後就冇再拍劇，相信係要應付學業。不過Bianca都keep住update社交平台，佢嘅instagram放咗好多跳舞片同生活照，而家Bianca已經係個長腿美少女。雖然「息影」，但Bianca係朝住做演員呢個夢想，仲會參加港姐，但就應承咗媽媽讀完大學先至報名。大家過幾年留意下啲入選佳麗，可能真係有佢份。

陳偲穎同《一屋老友記》呢套劇甚有淵源，Bianca呢個名就係《一屋老友記》嘅歐陽震華幫佢改；而佢同劇中嘅細舅父張彥博交情唔錯，早排生日仲一齊食飯添。