《中國好聲音》傳出導師「轉椅費」名單　謝霆鋒身價被指高過陳奕迅

記者高珞曦／綜合報道

《中國好聲音》黑料滿天飛，近期導師「轉椅費」價碼疑似曝光，2014年曾在該節目獲殿軍的美籍華裔歌手秦宇子認為，問題應該出在製作公司，大家都罵錯對象了。

網傳高達3200萬元人民幣

根據該節目規則，參加《好聲音》的選手唱完後，導師轉身才表示認可，近日網傳導師「轉椅費」價碼，如潘瑋柏的轉椅費1500萬元人民幣（約1647萬港元）、周華健為1000萬元人民幣（約1098萬港元），薛之謙則是800萬元人民幣（約878萬港元）。

港星方面，陳奕迅和李玟均為2000萬元人民幣（約2197萬港元），謝霆鋒則為3200萬（約3458萬港元）。