《中國好聲音》傳出導師「轉椅費」名單　謝霆鋒身價被指高過陳奕迅

記者高珞曦／綜合報道
《中國好聲音》黑料滿天飛，近期導師「轉椅費」價碼疑似曝光，2014年曾在該節目獲殿軍的美籍華裔歌手秦宇子認為，問題應該出在製作公司，大家都罵錯對象了。
網傳高達3200萬元人民幣
根據該節目規則，參加《好聲音》的選手唱完後，導師轉身才表示認可，近日網傳導師「轉椅費」價碼，如潘瑋柏的轉椅費1500萬元人民幣（約1647萬港元）、周華健為1000萬元人民幣（約1098萬港元），薛之謙則是800萬元人民幣（約878萬港元）。
港星方面，陳奕迅和李玟均為2000萬元人民幣（約2197萬港元），謝霆鋒則為3200萬（約3458萬港元）。
學員：大家其實都罵錯對象
秦宇子曾是第3季齊秦戰隊成員，齊秦的轉椅費據傳為1100萬元人民幣（約1207萬港元），《三立新聞網》報道，秦宇子說自己參加完《好聲音》第3季就沒有再去了：「我是只知道他（齊秦）商演的價碼，這是不會變的，但是當年我飛過去，所有的吃住都是他們負責」。
她認為，現在浙江衛視受千夫所指，但大家其實都罵錯對象，她表示製作公司應該才是問題所在，即便現在《好聲音》宣布停播又道歉，但未來可能換個名字再播出。
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