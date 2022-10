《壯志凌雲》經典名曲原唱者離世 Jerry Lee Lewis享年87歲

美國殿堂級搖滾歌手Jerry Lee Lewis,獲經理人證實於密西西比州的家中離世,享年87歲。

Jerry Lee Lewis早在50年代已成為搖滾先驅,代表作包括《Great Balls of Fire》、《Whole Lotta Shakin' Goin' On》、《Breathless》、《High School Confidential》等,其中一張專輯《Last Man Standing》是他迄今最暢銷的唱片,全球共賣出超過100萬張。當中《Great Balls of Fire》更是橫跨不同年代的經典名曲,由湯告魯斯(Tom Cruise)主演的兩集荷李活電影《壯志凌雲》(Top Gun),也有採用此曲,尤其在今年上映的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)中,Miles Teller飾演有「公雞」(Rooster)之稱的飛行員,在酒吧為了炒熱氣氛,彈鋼琴唱出《Great Balls of Fire》更是令人印象深刻。

據美媒指,Jerry Lee Lewis離世時,其第7任妻子Judith一直陪伴在他身旁,而且在臨終時,Jerry Lee Lewis有告訴太太已準備好迎接來世,對死亡沒有畏懼。Jerry Lee Lewis多次奪得格林美獎,更獲格林美頒發終身成就獎作表揚,在音樂界地位受到肯定。