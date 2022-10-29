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娛樂
2022-10-29 12:07:03

《壯志凌雲》經典名曲原唱者離世 Jerry Lee Lewis享年87歲

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Jerry Lee Lewis享年87歲

Jerry Lee Lewis享年87歲

美國殿堂級搖滾歌手Jerry Lee Lewis，獲經理人證實於密西西比州的家中離世，享年87歲。

Jerry Lee Lewis早在50年代已成為搖滾先驅，代表作包括《Great Balls of Fire》、《Whole Lotta Shakin' Goin' On》、《Breathless》、《High School Confidential》等，其中一張專輯《Last Man Standing》是他迄今最暢銷的唱片，全球共賣出超過100萬張。當中《Great Balls of Fire》更是橫跨不同年代的經典名曲，由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的兩集荷李活電影《壯志凌雲》（Top Gun），也有採用此曲，尤其在今年上映的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）中，Miles Teller飾演有「公雞」（Rooster）之稱的飛行員，在酒吧為了炒熱氣氛，彈鋼琴唱出《Great Balls of Fire》更是令人印象深刻。

據美媒指，Jerry Lee Lewis離世時，其第7任妻子Judith一直陪伴在他身旁，而且在臨終時，Jerry Lee Lewis有告訴太太已準備好迎接來世，對死亡沒有畏懼。Jerry Lee Lewis多次奪得格林美獎，更獲格林美頒發終身成就獎作表揚，在音樂界地位受到肯定。

Jerry Lee Lewis 1935-2022

Jerry Lee Lewis 1935-2022

Elton John亦有發文悼念Jerry Lee Lewis。

Elton John亦有發文悼念Jerry Lee Lewis。

《壯志凌雲：獨行俠》

《壯志凌雲：獨行俠》

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