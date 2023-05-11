【娛事者】COLLAR退團記者會的一張空櫈－郭靖言

1. Makerville旗下女團Collar今日緊急召開記者會，宣布隊員So Ching正式退團，我看完整個記者會直播，有一點覺得很奇怪，為何經理人阿Wing不和Collar七個成員一起坐，一起向外交待So Ching退出一事，並一起解答記者的提問。 2. 記者會未正式開始時，在場的長枱旁邊擺放了一張摺櫈，這個擺放方法，令我以為Makerville會有高層，最有可能便是Collar經理人阿Wing，會一併和Collar成員交代退團事宜。當記者會開始，阿Wing出來先開腔正式宣布So Ching會退團，接著Collar七名成員出來時，這張凳卻被現場工作人員收起，阿Wing就站在遠處，沒有和旗下藝人一起坐着，這做法其實很值得商確。

3. 當Collar隊長阿Gao交代了So Ching退團後，記者提問部份開始，便可發覺其實多條問題，阿Gao都不能夠正面回覆，如記者問So Ching是何時決定退團，阿Gao只是說是較早時決定，確實時間她們已不記得。記者再問Collar成員會否繼續有七人，阿Gao亦沒有回答，只謂會以Collar形式行下去。 4. 至被問及是否仍有So Ching的錄音作品， 阿Gao亦沒法回答，只答關於之後的作品要拭目以待。去到此刻，站在一旁的阿Wing終於替阿Gao解圍，說So Ching之前參與的作品都會繼續有， Collar接著將會以七個人方式行下去，退出後就不會有So Ching的作品出現。 5. 去到此刻，記者跟着的問題就明顯衝着阿Wing來問，如問Collar的廣告會否受影響，並會否考慮加入新成員，此時阿Wing終於斬釘截鐵地答：「唔會。」

6. 很明顯Collar去年1月才出道，隊長阿Gao都是一名樂壇新人，對於記者現場的提問，一是她可能根本不知道答案，二是她會決定不到是否應直接回答，以她的資歷實在應付不了記者一連串的提問。 7. 假若經理人一早便坐在Collar成員旁，一併接受提問，除以公司的高層身份和成員一起面對，予外間Makerville會體恤旗下藝人之感外，其實也有實際作用，就是可以即時解答記者提問，以免Collar成員尷尬。以危機公關操作的標準來看，這是一貫應該做的處理手法，而不是遠遠地站在一旁，讓Collar成員面對記者連珠炮發的問題。

8. 查實去年Mirror演唱會發生舞蹈員阿Mo嚴重受傷事件後，Makerville公司高層的反應已遭人批評，指高層沒盡早出來交代。到今次Collar有成員So Ching退團，記者會的安排亦出問題，感受不到高層對團員的關心和體貼。 9. 今次So Ching退團事件，比起阿Mo受傷的突發事件，我相信一定會是多了時間準備應對，我甚至猜想So Ching退團是發生在Viu的Chill Club頒獎禮之前，Makerville應該是想待頒獎禮完結後，才正式把So Ching退團事件向外公布。在退團記者會舉行當天的早上，已有傳媒率先披露So Ching一事，估計應是Makerville先向外放風，為下午正式的記者會開路。 10. 假如這記者會是發生在十多年前，當時一般經理人公司的操作是會多點保護旗下藝人，做法是在記者會之前先釐定一篇講稿給藝人，在記者會朗讀完之後，最常見的做法是不設記者提問時間，這方法是以防會有問題觸及經理人公司不想提及的話題，甚至是可借不設提問這做法，去控制對外發放消息的範疇，從而不會發生一些他們控制不了的事件。

11. 當然，時至今日，如此重要的記者會，不設提問是頗難做到，今次 Makerville讓在場記者向七名Collar成員提問，由於事前有時間準備，一般公關或經理人公司應對的方法，是會事先做採排，設想最易被問之問題，讓發言的人（即今次的阿Gao）有機會先練習，甚至會提供答案給她們。但今次的Collar退團記者會，席間記者問最順理成章的問題如會否繼續七個成員，阿Gao就答不到，我會質疑經理人事前對記者會的準備是否有做好。 12. 今次Collar退團記者會舉行之後，外間的矛頭就指向經理人阿Wing ，我也很想知道阿Wing今次事件會得到公司多少的支援。Makerville公關操作真是如此不濟嗎？上次阿Mo是突發事件反應不及，之後高層反應亦未見高明。今次Collar記者會明顯是可事前策劃，但亦未覺做得周到，以一間具規模的公司來說，實在很難令人理解。 13. 坊間有一個陰謀論的說法，是有人故意把阿Wing置於不利位置，以免有其他高層或藝人受牽連，但我不太接受這說法，太過陰謀論了。

So Ching今午親自宣布退出COLLAR。