與男友人相當親暱

不過利愛安仍於TVB官方網站女藝員名單之中,近日與哥哥Lenar返菲律賓探親,期間更遊覽菲律賓嘅中國海軍軍艦「戚繼光號訓練艦」,從照片中睇到利愛安曬到鼻頭都紅晒,但仍擺出親切燦爛嘅笑容,睇嚟相當開心。原來,呢趟旅程並非只有利愛安及哥哥,仲有一名男友人同行;利愛安仲與呢名男友人態度相當親暱,拍照時除咗頭貼頭,男方更做出搭膊頭及撓手嘅動作,而利愛安就喺留言以「Honey」稱呼對方:「with my honey and my bro」,疑似高調放閃。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈