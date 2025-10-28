林盛斌Bob受訪事先講明唔提阿女 《女神配對計劃》宣布再添食

林盛斌（Bob）、關嘉敏、李芷晴今日盛裝出席《TVB同行新世代節目巡禮2026》，阿Bob事先表示不再回應女兒有關的新聞，希望專注在節目巡禮。
他們之前拍攝的《女神配對計劃》宣布再冧莊開拍第二輯，而且加開多一輯專門給予35歲以上人士參與的《鑽石戀愛計劃》。
關嘉敏與李芷晴拒絕再參加，二人表示整個過程好虐心，也沒想過她們當時有這麼大勇氣，阿Bob著她們再參加，笑謂有其他參賽者可供她們選擇，如不冧莊可以考慮《鑽石戀愛計劃》，兩女即謂：「我哋未夠秤丫！」
Bob稱有跟監製商討《女神2》有沒有新的玩法，自己也有給予不同意見。他稱見到參加者與求愛者的互動，雙方關係不停升溫，自己樂於見到大家的成長，很享受主持這類節目。
關嘉敏李芷晴拒絕再玩
關嘉敏建議參加者不要太過緊張，不要抱着一定要搵老公、老婆的心態，可以當認識一個新朋友。阿Bob續問她跟Matthew及細John的關係時，關嘉敏表示有聯絡下，但隨即尷尬地笑，不停重覆有聯絡，阿Bob狂追問下，關嘉敏立即拍打對方的膊頭。
李芷晴着參加者不要諗太多，自己就是諗得太多而令自己有壓力，應該當是獲得機會去認識一個新朋友。阿Bob再追問她跟Jacobs的關係，她表示有聯絡，Bob再落咀頭：「人哋真係幾好㗎！」
Bob身體有事？
對於Bob介紹給圈中人都是醫生，他直言留意到網民有留意問他是否身體有事，他解釋：「因為我自己有個醫學頻道，每兩三個禮拜就拍一輯，儲吓儲吓就有好多醫生。放心！我身體好好！」