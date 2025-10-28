林盛斌Bob受訪事先講明唔提阿女 《女神配對計劃》宣布再添食

關嘉敏與李芷晴拒絕再參加，二人表示整個過程好虐心，也沒想過她們當時有這麼大勇氣，阿Bob著她們再參加，笑謂有其他參賽者可供她們選擇，如不冧莊可以考慮《鑽石戀愛計劃》，兩女即謂：「我哋未夠秤丫！」

他們之前拍攝的《女神配對計劃》宣布再冧莊開拍第二輯，而且加開多一輯專門給予35歲以上人士參與的《鑽石戀愛計劃》。

Bob稱有跟監製商討《女神2》有沒有新的玩法，自己也有給予不同意見。他稱見到參加者與求愛者的互動，雙方關係不停升溫，自己樂於見到大家的成長，很享受主持這類節目。

關嘉敏李芷晴拒絕再玩

關嘉敏建議參加者不要太過緊張，不要抱着一定要搵老公、老婆的心態，可以當認識一個新朋友。阿Bob續問她跟Matthew及細John的關係時，關嘉敏表示有聯絡下，但隨即尷尬地笑，不停重覆有聯絡，阿Bob狂追問下，關嘉敏立即拍打對方的膊頭。

李芷晴着參加者不要諗太多，自己就是諗得太多而令自己有壓力，應該當是獲得機會去認識一個新朋友。阿Bob再追問她跟Jacobs的關係，她表示有聯絡，Bob再落咀頭：「人哋真係幾好㗎！」