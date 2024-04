街頭被發掘

《血滴姬》由《奪命狂呼6》(Scream VI)女星梅莉莎巴雷拉(Melissa Barrera)、《蟻俠與黃蜂女;量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)的「蟻俠女」嘉芙蓮紐頓(Kathryn Newton)、真人版《美女與野獸》(Beauty and the Beast)男主角丹史蒂文斯(Dan Stevens)及《毒癮女孩》(Euphoria)已故男星Angus Cloud合演。《血滴姬》本周已在香港上映,為紀念25歲的Angus Cloud在去年7月31逝世,電影在片尾打出字幕悼念。Angus Cloud於2019年演出大熱劇《毒癮女孩》出道,劇中他飾演毒販,亦是他首份演員工作,當年他與朋友在紐約街頭時被選角導演發掘,並因劇集大受歡迎而火速成名,生前更進軍大銀幕,《血滴姬》卻成了他的最後作品。